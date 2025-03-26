Украинский школьник изобрел "умную и гуманную" мышеловку: как работает гениальное изобретение

14-летний школьник Ярослав Павлюк из Серебряного, что на Черниговщине изобрел умную мышеловку. Гуманная мышеловка работает на микрокомпьютере.

Школьник разрабатывал проект под руководством своего учителя информатики Виталия Шпитяка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Устройство можно интегрировать в систему умного дома

Мышеловка закрывается, когда грызун попадает под световой луч, и работает на микрокомпьютере.

Когда крыса или мышь доходит, чтобы поесть, на втором конце корпуса ее тело перекрывает светодиод, фоторезистор срабатывает и передает команду на микрокомпьютер. Микрокомпьютер передает команду на сервопривод, который закрывает мышеловку,

– объяснил Ярослав, как срабатывает механизм изобретения.

Как рассказал парень, на работу он потратил около четырех месяцев и почти 2 тысячи гривен. Большинство необходимого школьник приобрел в Интернете, а корпус напечатал на 3D-принтере.



Ярослав Павлюк / Фото Суспільне

Ярослав отметил, что устройство можно интегрировать в систему умного дома.

Самое сложное было подключить все эти провода к датчикам, светодиодов и сервопривода. Питание дается с аккумулятора. Устройство можно интегрировать в систему умного дома и много чем улучшить,

– сказал школьник.

Учитель информатики Виталий Шпитяк предположил, что стоимость устройства может составлять 100 гривен, если его запустить в серийное производство.



Мышеловка, которую изобрел Ярослав Павлюк / Фото Суспільне

В феврале 2025 года Ярослав представил мышеловку "Гром" на областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и получил диплом первой степени.

В апреле Ярослав должен представить свое устройство на всеукраинском уровне.

Ранее сообщалось, что школьник Роман Терлич отдал 50 тысяч гривен, которые он получил за победу в олимпиаде, на ВСУ.