Школьник разрабатывал проект под руководством своего учителя информатики Виталия Шпитяка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.
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Устройство можно интегрировать в систему умного дома
Мышеловка закрывается, когда грызун попадает под световой луч, и работает на микрокомпьютере.
Когда крыса или мышь доходит, чтобы поесть, на втором конце корпуса ее тело перекрывает светодиод, фоторезистор срабатывает и передает команду на микрокомпьютер. Микрокомпьютер передает команду на сервопривод, который закрывает мышеловку,
– объяснил Ярослав, как срабатывает механизм изобретения.
Как рассказал парень, на работу он потратил около четырех месяцев и почти 2 тысячи гривен. Большинство необходимого школьник приобрел в Интернете, а корпус напечатал на 3D-принтере.
Ярослав Павлюк / Фото Суспільне
Ярослав отметил, что устройство можно интегрировать в систему умного дома.
Самое сложное было подключить все эти провода к датчикам, светодиодов и сервопривода. Питание дается с аккумулятора. Устройство можно интегрировать в систему умного дома и много чем улучшить,
– сказал школьник.
Учитель информатики Виталий Шпитяк предположил, что стоимость устройства может составлять 100 гривен, если его запустить в серийное производство.
Мышеловка, которую изобрел Ярослав Павлюк / Фото Суспільне
В феврале 2025 года Ярослав представил мышеловку "Гром" на областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и получил диплом первой степени.
В апреле Ярослав должен представить свое устройство на всеукраинском уровне.
Ранее сообщалось, что школьник Роман Терлич отдал 50 тысяч гривен, которые он получил за победу в олимпиаде, на ВСУ.