Школьник разрабатывал проект под руководством своего учителя информатики Виталия Шпитяка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Устройство можно интегрировать в систему умного дома

Мышеловка закрывается, когда грызун попадает под световой луч, и работает на микрокомпьютере.

Когда крыса или мышь доходит, чтобы поесть, на втором конце корпуса ее тело перекрывает светодиод, фоторезистор срабатывает и передает команду на микрокомпьютер. Микрокомпьютер передает команду на сервопривод, который закрывает мышеловку,

– объяснил Ярослав, как срабатывает механизм изобретения.

Как рассказал парень, на работу он потратил около четырех месяцев и почти 2 тысячи гривен. Большинство необходимого школьник приобрел в Интернете, а корпус напечатал на 3D-принтере.



Ярослав Павлюк / Фото Суспільне

Ярослав отметил, что устройство можно интегрировать в систему умного дома.

Самое сложное было подключить все эти провода к датчикам, светодиодов и сервопривода. Питание дается с аккумулятора. Устройство можно интегрировать в систему умного дома и много чем улучшить,

– сказал школьник.

Учитель информатики Виталий Шпитяк предположил, что стоимость устройства может составлять 100 гривен, если его запустить в серийное производство.



Мышеловка, которую изобрел Ярослав Павлюк / Фото Суспільне

В феврале 2025 года Ярослав представил мышеловку "Гром" на областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и получил диплом первой степени.

В апреле Ярослав должен представить свое устройство на всеукраинском уровне.

Ранее сообщалось, что школьник Роман Терлич отдал 50 тысяч гривен, которые он получил за победу в олимпиаде, на ВСУ.