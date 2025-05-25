Вдохновлялся Шевченко и был узником Скоропадского: 5 интересных фактов о Симоне Петлюре

Симон Петлюра – одна из самых ярких и одновременно противоречивых фигур в истории Украины. Вокруг его имени и сейчас есть немало мифов и манипуляций.

Петлюра мечтал о сильном государстве, вел борьбу не только с оружием, но и словом, и даже в изгнании оставался преданным своему делу. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов, которые позволят взглянуть по-новому на одного из ведущих деятелей украинской национально-освободительной борьбы в начале 20 века.

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Вдохновлялся "Кобзарем" Шевченко

"Кобзарь" Тараса Шевченко оказал значительное влияние на формирование взглядов Симона Петлюры – он неоднократно перечитывал этот сборник произведений. Кроме того, революционер увлекался произведениями Ивана Котляревского и исторической литературой. Также Петлюра восхищался Иваном Франко, с которым был лично знаком.

"После Шевченко судьбу поэта-проводника национального идеала украинского народа перенял Иван Франко... Если у Шевченко была глубокая вера в неиспользованные силы родного народа, то в поэзии Франко видим переход веры в уверенность...", – писал Петлюра в своей статье 1913 года.

Симон Петлюра / Фото Wikipedia

Сидел в Лукьяновской тюрьме во время правления Павла Скоропадского

Во время правления гетмана Павла Скоропадского Симон Петлюра был арестован и заключен в Лукьяновскую тюрьму. Причиной стали его антигетманские выступления и агитация, которую он вел через сеть крестьянских кооперативов, что возглавлял. Сначала крестьяне воспринимали власть Скоропадского спокойно, но с возвращением старых порядков начали оказывать вооруженное сопротивление.

Был одним из создателей украинской армии

Еще во времена Центральной Рады Петлюра активно отстаивал идею создания украинской армии. И хотя тогда вопрос независимости Украины открыто не стоял, Петлюра видел в войске стратегическую необходимость. Однако главным вопросом в то время было то, какой должна быть украинская армия – на регулярных началах или добровольческой.

На тот момент украинизированные части российской армии давали Центральной Раде определенное преимущество в диалоге с Временным правительством в Петрограде. Но Второй Универсал фактически лишил УЦР контроля над этими войсками. Только после Третьего Универсала Генеральное секретарство военных дел было восстановлено, и возглавил его Петлюра.

Войска Украинской Центральной Рады / Фото Wikipedia

В отличие от Владимира Винниченко и Николая Порша, которые поддерживали добровольческие отряды, Петлюра настаивал на создании регулярной армии. Впоследствии стало понятно, что он был прав, ведь добровольцы быстро иссякли.

Имел нищенскую жизнь в эмиграции в Париже

В начале октября 1924 года Петлюра, как председатель Директории УНР, переехал в Париж, в поисках поддержки и налаживая дипломатические связи. В эмиграции он жил в нищете – по его словам, там он перебивался "с хлеба на квас". Люди, которые его видели Петлюру во французской столице, отмечали, что он "живет убого".

За те скромные средства, что он нерегулярно получал от эмиграционного Государственного центра или из других источников, Петлюра снимал очень скромное жилье – последнее его жилье находилось под самой крышей и имело две маленькие комнатки с минимальным набором необходимой мебели и без телефона.

Из-за отсутствия кухни Петлюра питался в дешевых ресторанах в окрестностях. Его скромные доходы шли преимущественно на сигареты (он выкуривал до 40 в день), книги и прессу. Известно, что его жена Ольга зарабатывала рукоделием, чтобы оплачивать обучение дочери Леси во французском лицее, об образовании которой родители заботились больше всего. Все ценности семья продала еще до прибытия во Францию.

Пропаганда изображала его антисемитом

Самуил Шварцбард убил Симона Петлюру, утверждая, что это месть за еврейские погромы, которые происходили во времена Отаманщины. Однако обвинения в антисемитизме Петлюры – это результат российской пропаганды, а не исторических фактов.

Российская пропаганда изображала Петлюру антисемитом / Фото Wikipedia

Еще до революции 1917 года Петлюра как журналист выступал в защиту евреев и осуждал притеснения, которым они подвергались в Российской империи. Став политиком и Главным атаманом УНР, он никогда не проявлял антисемитских взглядов ни в словах, ни в действиях.

В частности, сохранились документы, где он призывает украинских военных прекратить еврейские погромы. Известно, что это была инициатива полевых командиров, которые не признавали центральной власти. Однако, как только появлялась возможность наказать такого командира, Петлюра использовал все силы и средства для этого.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестных фактах из жизни Николая Хвылевого. В частности он был добровольцем в Красной армии.