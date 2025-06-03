Почему Илларион Павлюк попал в скандал на Книжном арсенале

Недавно в Киеве прошел Книжный арсенал. Там вспыхнул скандал прямо во время автограф-сессии Иллариона Павлюка.

Люди начали хейтить автора украинского бестселлера "Я вижу, вас интересует тьма". 24 Канал разбирался в причинах скандала, который разгорелся в сети.

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Что произошло

Дело в том, что на Книжном арсенале была запланирована автограф-сессия Иллариона Павлюка. Он очень популярен в украинском литературном пространстве, поэтому, очевидно, что там сформировалась очередь.

Однако никто не рассчитывал, что она будет настолько длинной. организаторы события выделили на мероприятие всего час и, несмотря на попытки автора подписывать книги как можно быстрее, многие люди все равно не успели получить желаемый автограф.

Очередь к Павлюку: смотрите видео

События были спланированы одно за другим, поэтому через час там уже началось другое мероприятие, а тех, кто все еще хотел подписать книгу, попросили покинуть очередь.

Это вызвало большое возмущение. Люди простояли в очереди довольно долго, однако не успели получить автограф писателя. Часть аудитории начала обвинять его в этом.

Президент Украины Владимир Зеленский на Книжном арсенале приобрел книгу "Убить тирана" итальянского юриста Альдо Андреа Касси, которая исследует историю тираноборства от античности до современности. Книга анализирует моральные, политические и юридические основания для убийства тиранов, вспоминая современных лидеров, таких как Владимир Путин и Ким Чен Ын.