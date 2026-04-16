Не все дожили: сколько на самом деле родила Роксолана детей Сулейману
- Роксолана имела по меньшей мере 5 детей от Сулеймана: 4 сыновей и одну дочь Михримах.
- Существует возможность, что в 1522 – 1523 годах родился еще один сын, шехзаде Абдуллы.
История любви Роксолана и Сулейман Великолепный до сих пор вызывает интерес, особенно когда речь идет об их детях. Пара могла иметь 5 или 6 детей, большинство из которых были сыновьями. Впрочем пока точно неизвестно было у Сулеймана от Роксоланы 4 сыновей или 5 сыновей.
Какое количество сыновей и дочерей родила Роксолана?
Хотя достоверно неизвестно, сколько точно детей могла иметь Хюррем-султан (Роксолана) от Сулеймана Великолепного, но пара как минимум могла иметь 5 детей: 4 сыновей и одну дочь – Михримах. Ее, кстати, считают единственной дочерью султана.
Поэтому первый сын Сулеймана и Роксоланы родился в 1520 году и звали его шехзаде Мехмед, но есть данные, указывающие на год рождения в 1521 год. Интересно, что Хюррем стала законной женой султана уже в 1530 году, когда их первому сыну было 9 – 10 лет.
- Следующей после Мехмеда была Мухримах-султан, которая родилась в 1522 году. Она как и мать имела большое влияние, в частности в гареме.
Кстати! У Роксоланы и Сулеймана могло быть не 4 сыновей, а 5. Дело в том, что в 1522 – 1523 годах мог родиться шехзаде Абдулла, который умер в раннем детстве. Но на сегодня подтверждающих данных по нему нет.
- Третий ребенок – шехзаде Селим (1524 год), который в конечном итоге и занял трон османов.
- Шехзаде Баязид стал 4 ребенком и 3 сыном от Роксоданы, который родился в 1525 году. Его постигла тяжелая судьба, как и шехзаде Мустафу, которого родила Махидевран. Оба они были казнены по приказу отца.
- Последним ребенком был шехзаде Джихангир, родившийся в 1531 году. Он умер в молодом возрасте. Существует легенда, что шехзаде болел, а смерть брата Мустафы ухудшила состояние его здоровья.
Почему количество детей Роксоланы стало исключением?
История Роксоланы была не только уникальной из-за любви султана к ней и влияния женщины на него, но и из-за нарушения традиций гарема.
Дело в том, что по закону Фатиха – османский закон о престолонаследии – каждая наложница султана могла рожать только одного ребенка от султана, говорится в Википедии. Зато Роксолана подарила султану аж 4 – 5 наследников.
Кроме того, даже предыдущая наложница султана – Махидевран также могла иметь больше людей, чем одного Мустафу.
Сколько детей родила Махидевран?
Исторически подтвержденным сыном Сулейман Великолепный и Махидевран-султан является лишь один – шехзаде Мустафа. Именно он считался главным наследником престола до определенного времени – рождения сыновей от Роксоланы.
В некоторых источниках упоминаются еще возможные дети Махидевран, в частности шехзаде Ахмед или дочь Разие-султан. Однако эти данные не имеют достаточной архивной базы и считаются гипотезами. Поэтому большинство историков склоняется к мнению, что Мустафа был единственным точно подтвержденным ребенком.
Шехзаде Мустафа так и не стал султаном, несмотря на высокие шансы на трон. Его казнили по приказу отца по подозрению в заговоре, что стало одной из самых трагических историй Османской империи. После этого Махидевран потеряла влияние и прожила остаток жизни в бедности в Бурсе.