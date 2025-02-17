Ученые исследовали, сколько яиц можно есть: какова недельная норма
Для многих людей яйцо считается почти идеальным продуктом питания благодаря всем питательным веществам. Новое исследование показывает, что на самом деле яйца не вредят здоровью, несмотря на содержание холестерина.
В течение последних нескольких десятилетий велось много споров о том, способствуют ли яйца повышенному уровню холестерина и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержания в них холестерина в рационе. Благодаря многолетнему исследованию эти опасения были исключены, пишет 24 Канал со ссылкой на Medical News Today.
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Ученые опровергли предостережения относительно потребления яиц
Ученые проанализировали данные около 6300 участников исследования "Ранчо Бернардо" в течение 1972 и 1974 годов. В течение этого периода участников спрашивали, сколько яиц они съедают еженедельно.
Примерно 1 600 и 1 400 участников, соответственно, снова спросили о потреблении яиц во время следующих визитов между 1988 – 1991 и 1992 – 1996 годами.
В 2021 году опрос был отправлен участникам, которые остались в живых. Из них 710 участников ответили, предоставив информацию о своем потреблении яиц и барьеры, которые могут ограничивать их потребление.
Вредят ли яйца здоровью / Фото istock
"Данные исследования "Ранчо Бернардо" предоставили нам беспрецедентную возможность изучить тенденции потребления яиц за 48 лет", – рассказала Донна Криц-Силверстайн, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и общественного здоровья Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).
Проанализировав данные, Криц-Силверстайн и ее команда обнаружили, что если в 1972 – 1974 годах участники сообщали о потреблении 3,6 яиц в неделю, то в 1988 – 1991 годах это количество снизилось до 1,8 в неделю, а в 1992 – 1996 годах – примерно до того же количества.
"Рекомендации по ограничению потребления яиц и холестерина в рационе впервые предложила Американская ассоциация сердца в 1968 году. В то время считалось, что пищевой холестерин (который содержится в яйцах) может повышать уровень холестерина в плазме крови. Только в 2015-м, после проведения большого количества исследований, от этих рекомендаций отказались", – отметила Донна Криц-Силверстайн.
Как яйца влияют на здоровье / Фото istock
Анализируя показатели потребления яиц в 2021 году, исследователи обнаружили, что среднее количество яиц, которое потребляют в неделю, выросло до 3,4, что является аналогичным показателем 1972 – 74 лет. По данным 2021 года, ученые обнаружили, что 22,1% опрошенных сообщили, что ограничивают потребление яиц.
"Большинство указали, что ограничили потребление яиц, поскольку считали, что это полезнее для здоровья, из-за высокого содержания холестерина в яйцах, или по рекомендации врача из-за собственного высокого уровня холестерина (в плазме). Это устаревшие диетические ограничения", – говорит специалист.
Ю-Минг Ни, доктор медицинских наук, кардиолог в Институте сердца и сосудов Memorial Care (Калифорния, США), рекомендует употреблять не более семи яиц в неделю.
"В одном яйце содержится 70% суточной нормы холестерина, поэтому советую не переусердствовать. В то же время яичные белки не имеют одинакового количества холестерина, поэтому это оптимальное количество", – отметил врач.
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