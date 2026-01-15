Не 1543 года: известный историк разрушил советский миф о возрасте Киева
- Решение праздновать 1500-летие Киева было принято в 1982 году по политическим мотивам, чтобы соответствовать советской идеологии.
- Археологические исследования свидетельствуют, что жизнь на территории современного Киева существовала гораздо раньше.
Большинство из нас считает, что Киеву 1543 года. Однако на самом деле эта дата была искусственно закреплена в советский период.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.
Сколько лет Киеву на самом деле?
По словам Алферова, решение праздновать 1500-летие Киева приняли в 1982 году по инициативе Коммунистической партии. Дата имела скорее политический характер, ведь тогда искали "круглый" юбилей, который бы вписывался в советскую идеологию.
Историк добавил, что Москве на тот момент было 800 лет, поэтому Киев должен был выглядеть как минимум вдвое старше.
Известно, что первые письменные упоминания о Киеве в византийских и арабских источниках датируются 10 веком. Однако археологические исследования доказывают, что жизнь на территории современного Киева существовала по меньшей мере с 5 века.
Более того, по словам Алферова, поселения, из которых впоследствии сформировался город, появились еще в 3 веке. Это означает, что реальный возраст Киева значительно превышает 1500 лет.
Как могло возникнуть название Киев?
Историк и публицист Алексей Мустафин вместе с научным сотрудником Института археологии Виталием Козюбой в эфире проекта "Параграф" обратили внимание на то, что имя Кий могло быть не первопричиной, а следствием существования названия Киев.
Исследователи отмечают, что подобные процессы случались в других культурах. В частности в древнеримской традиции существует миф о братьях Ромуле и Реме, однако ученые считают, что Ромул мог быть вымышленной фигурой, созданной на основе названия Рима.
Так же возможно быть и с Киевом, что Киев существовал отдельно, а потом для того, чтобы объяснить, как он был основан, нашли такое имя под названием Киев,
– объясняет Мустафин.
Такой процесс в науке называют эпонимизацией – явлением, когда имена появляются уже после появления географических названий. Именно на это, отмечают исследователи, и указывает летописная традиция.
Почему Киев выбрали столицей Руси?
Историк Александр Алферов объяснил, что Киев стал столицей Руси прежде всего благодаря своему выгодному географическому расположению. Город оказался на торговом пути "из варяг в греки", который соединял Балтийское и Черное моря.
Именно возле Киева сходились ключевые реки, в частности Десна и Припять, что делало контроль над торговлей максимально эффективным. По словам Алферова, город мог как открывать торговые маршруты, так и полностью их перекрывать.
Важную роль играл и правый берег Днепра с холмами и многочисленными островами, откуда было удобно наблюдать и обороняться. Дополнительным преимуществом стало плоское плато под правым берегом, которое способствовало заселению Киева.