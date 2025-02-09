Ученые исследовали, сколько времени нужно варить яйца: ответ вас удивит

Вареные яйца часто служат дополнением к завтраку, однако вопрос о том, сколько нужно их варить все еще возникает у многих. От этого зависит консистенция желтка.

Обычно варка яиц занимает от 4 до 10 минут, в зависимости от предпочтений – всмятку, круто или что-то среднее, однако не все так просто. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Блогерша показала древнее украинское блюдо из свеклы: рецепт стал вирусным

Какой подход предлагает наука

Однако новое исследование показало, что идеальное вареное яйцо готовится более получаса и требует использования двух кастрюль.

Достижение идеальной консистенции белка и желтка часто считается искусством, однако итальянские ученые утверждают, что нашли идеальную формулу с научной точки зрения.

Исследователи обнаружили, что если каждые две минуты перекладывать яйцо из кипятка в теплую воду, можно достичь оптимальной текстуры, формы, вкуса и питательного состава.



Варить яйца нужно в среднем 32 минуты / Фото Pexels

Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Communications Engineering, подтверждают, что этот метод позволяет поддерживать идеальную температуру для белка и желтка в течение всего 32-минутного процесса приготовления.