Сколько времени варить яйца, чтобы желток был жидкий или твердый

Многие люди любят вареные яйца, но их приготовление может быть сложным. Если вы будете придерживаться простых правил, то вареные яйца всегда будут идеальными.

Вареные яйца могут разнообразить завтрак, обед и даже ужин. Но некоторым людям трудно справиться с этой кулинарной задачей. Мишленовский шеф-повар Том Шеферд рассказал, сколько времени следует варить яйца, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Сколько времени варить яйца

Шеф-повар готовил для королевских особ, таких как принц Уильям, и выиграл конкурс главных блюд на BBC's Great British Menu в 2023 году. Поэтому он тот, к кому стоит прислушиваться.

В зависимости от того, как вы любите варить яйца, я рекомендую следующее время. Шесть минут для жидкого желтка, восемь минут для мягкого желтка и 10 минут для твердого желтка,

– сказал он.

После того, как яйца сварились, кулинар советует сразу же поместить их в ледяную воду.

"Если вы хотите, чтобы яйцо было теплым, оставьте его в ледяной воде не более, чем на 30 секунд. Это поможет остановить остаточное тепло от скорлупы, чтобы яйцо не продолжало вариться", – рассказал шеф-повар.



Вареные яйца / Фото iStock

Том Шеферд рекомендует добавлять специи, когда разбиваете яичницу.

Как сварить яйцо