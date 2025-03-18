Сколько времени варить яйца, чтобы желток был жидкий или твердый
- Шеф-повар Том Шеферд рекомендует варить яйца 6 минут для жидкого желтка, 8 минут для мягкого желтка и 10 минут для твердого желтка.
- После варки яйца следует поместить в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
Многие люди любят вареные яйца, но их приготовление может быть сложным. Если вы будете придерживаться простых правил, то вареные яйца всегда будут идеальными.
Вареные яйца могут разнообразить завтрак, обед и даже ужин. Но некоторым людям трудно справиться с этой кулинарной задачей. Мишленовский шеф-повар Том Шеферд рассказал, сколько времени следует варить яйца, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Сколько времени варить яйца
Шеф-повар готовил для королевских особ, таких как принц Уильям, и выиграл конкурс главных блюд на BBC's Great British Menu в 2023 году. Поэтому он тот, к кому стоит прислушиваться.
В зависимости от того, как вы любите варить яйца, я рекомендую следующее время. Шесть минут для жидкого желтка, восемь минут для мягкого желтка и 10 минут для твердого желтка,
– сказал он.
После того, как яйца сварились, кулинар советует сразу же поместить их в ледяную воду.
"Если вы хотите, чтобы яйцо было теплым, оставьте его в ледяной воде не более, чем на 30 секунд. Это поможет остановить остаточное тепло от скорлупы, чтобы яйцо не продолжало вариться", – рассказал шеф-повар.
Том Шеферд рекомендует добавлять специи, когда разбиваете яичницу.
Как сварить яйцо
- Чтобы правильно сварить яйцо, нужно сделать несколько ключевых вещей. Начните с наполнения кастрюли холодной водой и доведите ее до кипения.
- Затем вы можете бросить яйца и варить их до желаемого уровня готовности.
- Чтобы определить, сколько времени нужно варить яйца, полезно следовать рекомендациям Тома Шеферда. Шеф-повара обычно рекомендуют по истечении времени поставить яйца в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления.
- Это гарантирует, что они останутся такими, как вы любите, когда вы будете подавать их к столу.