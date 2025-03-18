Скільки часу варити яйця, щоб жовток був рідкий або твердий
- Шеф-кухар Том Шеферд рекомендує варити яйця 6 хвилин для рідкого жовтка, 8 хвилин для м'якого жовтка і 10 хвилин для твердого жовтка.
- Після варіння яйця слід помістити в крижану воду, щоб зупинити процес приготування.
Багато людей люблять варені яйця, але їх приготування може бути складним. Якщо ви будете дотримуватися простих правил, то варені яйця завжди будуть ідеальними.
Варені яйця можуть урізноманітнити сніданок, обід і навіть вечерю. Але деяким людям важко впоратися з цим кулінарним завданням. Мішленівський шеф-кухар Том Шеферд розповів, скільки часу слід варити яйця, пише 24 Канал з посиланням на Express.
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Скільки часу варити яйця
Шеф-кухар готував для королівських осіб, таких як принц Вільям, і виграв конкурс головних страв на BBC's Great British Menu у 2023 році. Тож він той, до кого варто прислухатися.
Залежно від того, як ви любите варити яйця, я рекомендую наступний час. Шість хвилин для рідкого жовтка, вісім хвилин для м'якого жовтка і 10 хвилин для твердого жовтка,
– сказав він.
Після того, як яйця зварилися, кулінар радить одразу ж помістити їх у крижану воду.
"Якщо ви хочете, щоб яйце було теплим, залиште його в крижаній воді не більше, ніж на 30 секунд. Це допоможе зупинити залишкове тепло від шкаралупи, щоб яйце не продовжувало варитися", – розповів шеф-кухар.
Том Шеферд рекомендує додавати спеції, коли розбиваєте яєчню.
Як зварити яйце
- Щоб правильно зварити яйце, потрібно зробити кілька ключових речей. Почніть з наповнення каструлі холодною водою і доведіть її до кипіння.
- Потім ви можете кинути яйця і варити їх до бажаного рівня готовності.
- Щоб визначити, скільки часу потрібно варити яйця, корисно слідувати рекомендаціям Тома Шеферда. Шеф-кухарі зазвичай рекомендують після закінчення часу поставити яйця в крижану воду, щоб зупинити процес приготування.
- Це гарантує, що вони залишаться такими, як ви любите, коли ви будете подавати їх до столу.