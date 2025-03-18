Скільки часу варити яйця, щоб жовток був рідкий або твердий

Багато людей люблять варені яйця, але їх приготування може бути складним. Якщо ви будете дотримуватися простих правил, то варені яйця завжди будуть ідеальними.

Варені яйця можуть урізноманітнити сніданок, обід і навіть вечерю. Але деяким людям важко впоратися з цим кулінарним завданням. Мішленівський шеф-кухар Том Шеферд розповів, скільки часу слід варити яйця, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Скільки часу варити яйця

Шеф-кухар готував для королівських осіб, таких як принц Вільям, і виграв конкурс головних страв на BBC's Great British Menu у 2023 році. Тож він той, до кого варто прислухатися.

Залежно від того, як ви любите варити яйця, я рекомендую наступний час. Шість хвилин для рідкого жовтка, вісім хвилин для м'якого жовтка і 10 хвилин для твердого жовтка,

– сказав він.

Після того, як яйця зварилися, кулінар радить одразу ж помістити їх у крижану воду.

"Якщо ви хочете, щоб яйце було теплим, залиште його в крижаній воді не більше, ніж на 30 секунд. Це допоможе зупинити залишкове тепло від шкаралупи, щоб яйце не продовжувало варитися", – розповів шеф-кухар.



Варені яйця / Фото iStock

Том Шеферд рекомендує додавати спеції, коли розбиваєте яєчню.

Як зварити яйце