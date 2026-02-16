Сколько кофе дает одно дерево за год: цифра просто поражает

Об этом мало кто знает, но кофейное дерево производит кофеин как естественный инсектицид –защиту от растений. И именно это вещество дарит бодрость людям во всем мире, а кофе входит в десятку самых продаваемых товаров на планете.

Но кроме того есть еще один неожиданный факт, который может многих удивить, пишет Tasting Table. Оказывается, за целый год одно кофейное дерево дает урожай, из которого получается только фунт (500 граммов) обжаренных зерен.

Сколько ягод дает кофейное дерево?

То, что мы называем "кофейными зернами", на самом деле является семенами, которое формируется внутри плодов, которые похожи по размеру и цвету на вишни. После нескольких лет роста дерево ежегодно может давать примерно 2000 ягод. В каждой из них – по 2 семечка.

В итоге получается 4000 сырых зерен за сезон. После обжарки их вес уменьшается, поэтому получается лишь 500 граммов готового кофе.



Кофейное дерево похоже на вишню / Фото Pexels

Где лучше всего растет кофе?

Кофейные деревья лучше всего растут в так называемом Кофейном поясе – тропических регионах без морозов, с обильными осадками и возвышенностями, что создают благоприятные условия для роста. Эти растения могут достигать 15 метров, но фермеры обрезают их до 2 метров. Это облегчает уход и стимулирует появление новых ветвей, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха и доступ к солнцу.

Существует более сотни видов кофе, но в мировом производстве доминируют два – арабика и робуста. Почти 70% потребителей выбирают арабику из-за того, что у нее лучший вкус, хоть и выращивать ее сложнее и дороже.

В робусте содержится больше кофеина, однако она менее прихотлива к условиям и лучше переносит бедные почвы. Вкус у нее горький, а цена – значительно дешевле робусты.

Большинство кофейных плантаций уже оборудованы механическими комбайнами, однако до сих пор собирают урожай вручную. Рельеф местности не всегда позволяет использовать технику, а ручной сбор имеет преимущества – спелые плоды можно собрать, а другие оставить созревать.

После сбора ягоды отправляют на переработку, где отделяют зерна. Впоследствии их обжаривают, и именно такой кофе уже от тропической фермы попадает на полки магазинов.

Сколько чашек кофе в день улучшают настроение?

Эксперты рекомендуют пить 1-2 чашки кофе в день, чтобы улучшить настроение без ущерба для сна, пишет The New York Times. Один утренний кофе может не дать желаемого эффекта, а вот больше чашек кофе в течение дня уже могут спровоцировать тревожность, повышенную нервозность и проблемы со сном.

