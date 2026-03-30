Собрал миллионы на дроны в 9 лет: как живет Матвей из видео "Скоро уже будет Пасха"
Матвей Брус – мальчик из Черкасской области, который стал популярным благодаря видео с фразой "Скоро уже будет Пасха", что мгновенно разлетелось по всему интернету. Сейчас 9-летний Матвей до сих пор помогает родителям в фермерстве и активно занимается волонтерством.
Популярные фразы и видео часто появляются спонтанно, без какой-либо заранее продуманной цели. Так же произошло с Матвеем Брусом, фраза которого "Скоро уже будет Пасха" мгновенно разлетелась по всему интернету, и вы точно ее хотя бы раз слышали.
Кто такой Матвей Брус и как он стал популярным?
В тик токе есть популярное видео с фразой: "Скоро уже будет Пасха, поэтому заказывайте у нас мясо". Ее автор Матвей Брус из Черкасской области, которому на тот момент было 5 лет.
Мальчик растет в семье фермеров, где его отец ведет собственный ютуб-блог. Именно благодаря этому Матвей часто попадает в кадр и уже с детства проявляет интерес к съемкам. Со временем его искренность и харизма сделали свое дело – одно короткое видео разлетелось по сети и стало вирусным. По словам отца, мальчик абсолютно естественно ведет себя перед камерой и сам стремится сниматься:
Он очень хочет сниматься, он видит, как я это делаю, и тоже хочет. Он не боится камеры, не стесняется, ведет себя довольно открыто – даже мне иногда неловко,
– рассказывал для Общественного папа Матвея, Владимир Брус.
Как сейчас живет Матвей Брус?
Сейчас Матвей уже 9-летний мальчик из Черниговской области. Он до сих пор помогает родителям в фермерстве, а также активно занимается волонтерством. За четыре года большой войны Матвей отправил на фронт более 1500 FPV-дронов и более 20 автомобилей для украинских защитников.
Мальчик также продолжает сотрудничество с брендом Мюсли UA, с которым записал три музыкальные композиции, последняя из которых посвящена Новому году "Скоро уже будет праздник". Отец Матвея, Владимир Брус, рассказывает о его привлечении к ютуб-каналу "Вовка Брус", который сначала был семейным блогом о фермерстве.
Теперь главная звезда канала – Матвей. Каждый вторник он проводит прямые эфиры вместе с отцом, где собирают средства на FPV-дроны и автомобили для украинских военных.
Несколько раз за эфир собирали по 100 тысяч гривен. Всего за это время удалось собрать более 20 миллионов гривен. К нам присоединяются со всей Украины и даже из Америки,
– отметил Владимир Брус для телеканала "Дом".
Кроме волонтерства, Матвей посещает местную школу, где старшеклассники часто просят у него автографы. В планах семьи запустить мини-фабрики по выращиванию кур-бройлеров, комбикормового завода и расширение производства колбасы, а также продажу копченых кур, чтобы сделать семейное фермерство еще более прибыльным.
Часті питання
