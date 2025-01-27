Скрудж или Бернс: кто возглавил рейтинг самых богатых вымышленных персонажей
Если вы фанат телевидения, игр или книг, то, скорее всего, знаете многих вымышленных персонажей. Но знаете ли вы, кто из них имеет самое большое состояние?
СМИ составили рейтинг вымышленных персонажей с наибольшим состоянием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
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Состояние победителя составляет 65 миллиардов долларов
Фанаты мультфильмов могут предположить, что мистер Бернс из "Симпсонов" и мистер Монополия (талисман настольной игры Монополия) имеют наибольшее состояние. Однако их состояние далеко от первого места в списке.
Состояние мистера Монополии составляет потрясающие 1,2 миллиарда долларов. Но мистер Бернс из "Симпсонов" оказался богаче.
Мистер Монополия / Фото из видеоигры
Он является одним из самых узнаваемых персонажей поп-культуры и значительно богаче. Его состояние составляет колоссальные 1,5 миллиарда долларов.
Возможно, это связано с его недостаточной щедростью и пренебрежением безопасностью своих подчиненных, ставя прибыль выше благосостояния других.
Бернс родился в бедной семье, но был усыновлен богатым миллиардером, который научил его важности денег.
Однако самый богатый вымышленный персонаж имеет состояние больше, чем мистер Монополия и мистер Бернс вместе взятые, и занимает первое место с потрясающими 65 миллиардами долларов.
Говорится о неповторимом Скрудже МакДака. Мультипликационный персонаж, создан в 1947 году Уолтом Диснеем, приобретает богатство благодаря хитрым деловым сделкам и экономным расходам.
Скрудж МакДак, ныряющий в кучу денег, стал в поп-культуре сокращением для обозначения чрезмерного богатства.