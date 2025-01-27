СМИ составили рейтинг вымышленных персонажей с наибольшим состоянием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Композитор из Кременчуга покорил Голливуд и получил 4 "Оскара": что известно об именитом украинце

Состояние победителя составляет 65 миллиардов долларов

Фанаты мультфильмов могут предположить, что мистер Бернс из "Симпсонов" и мистер Монополия (талисман настольной игры Монополия) имеют наибольшее состояние. Однако их состояние далеко от первого места в списке.

Состояние мистера Монополии составляет потрясающие 1,2 миллиарда долларов. Но мистер Бернс из "Симпсонов" оказался богаче.



Мистер Монополия / Фото из видеоигры

Он является одним из самых узнаваемых персонажей поп-культуры и значительно богаче. Его состояние составляет колоссальные 1,5 миллиарда долларов.

Возможно, это связано с его недостаточной щедростью и пренебрежением безопасностью своих подчиненных, ставя прибыль выше благосостояния других.

Бернс родился в бедной семье, но был усыновлен богатым миллиардером, который научил его важности денег.



Скрудж МакДак / Скриншот

Однако самый богатый вымышленный персонаж имеет состояние больше, чем мистер Монополия и мистер Бернс вместе взятые, и занимает первое место с потрясающими 65 миллиардами долларов.

Говорится о неповторимом Скрудже МакДака. Мультипликационный персонаж, создан в 1947 году Уолтом Диснеем, приобретает богатство благодаря хитрым деловым сделкам и экономным расходам.

Скрудж МакДак, ныряющий в кучу денег, стал в поп-культуре сокращением для обозначения чрезмерного богатства.