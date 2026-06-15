На обложке – целая история: какую деталь скрывает "Снежная королева"
Украинская иллюстраторка детских книг обратила внимание на незаметную деталь в легендарном издании сказки Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева" от издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Дело в том, что на обложке книги скрыта настоящая история.
О какой незаметной детали в "Снежной королеве" от "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" рассказала украинская иллюстраторка детских книг @kate.vale.art в Threads.
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На обложке – история о людях, которые работали над книгой
По словам иллюстраторки, на задней обложке сказки от украинского издательства изображено реальное здание издательства. А из дверей этого здания выглядывает главный редактор вместе с сыном.
Кроме того, к издательству идут 3 мужчины, а именно иллюстраторы, работавшие над "Снежной королевой". Среди них можно узнать Владислава Ерко, который является художником книги.
На задней обложке книги изображено издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", из дверей которого выглядывает главный редактор с сыном. А к издательству идут три иллюстратора, один из них — В. Ерко, который и рисовал эту книгу. Обожаю такие детали в книгах,
– рассказала @kate.vale.art.
Интересно, что пост иллюстраторши быстро привлек внимание читателей, а представители издательства даже отреагировали на него, пригласив автора на встречу с самим Ерко.
Чем покорила мир "Снежная королева" Ерка
На сайте "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" говорится, что "Снежная королева" является своеобразной визитной карточкой издательства в международном книжном мире.
Мастер, который проиллюстрировал книгу, – Владислав Ерко – является победителем престижных художественных и книжных выставок, а также обладателем титула "Человек книги" как лучший художник 2002 года.
Знаменитый писатель Пауло Коэльо отзывался о "Снежной королеве" Ерко, отметив, что это самая удивительная детская книга, которую он видел в своей жизни.