В Чернобыле появилась солнечная электростанция

По всей Украине устанавливают солнечные панели для более экологического энергообеспечения. Такую станцию установили также в довольно неожиданном месте.

В Чернобыле официально открыли первый крупный объект "зеленой" энергетики – фотоэлектрическую станцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Смотрите также Открытие, что меняет все: студентка решила 100–летнее уравнение, которое изменит ветроэнергетику

Что известно о станции

По словам министра Светланы Гринчук, реализацию проекта начали еще в 2019 году, однако полномасштабное вторжение временно остановило работы. Осенью 2024 года строительство завершили. Сегодня станция подключена к объединенной энергосистеме Украины.



Строительство завершили, несмотря на полномасштабную войну / Фото Pexels

На площади 13 тысяч квадратных метров размещено 2244 монокристаллические солнечные модули. Мощность объекта – 763 киловатт. Станцию построили при поддержке Испании. Летом планируется открытие второй электростанции – вдвое мощнее.

Это важный шаг к устойчивому развитию и пример того, как территория трагедии может стать источником чистой энергии,

– отметила Гринчук.

Немецкие исследователи создали солнечные элементы из лунной пыли, что уменьшает массу и стоимость грузов для космических миссий. Новые элементы имеют потенциал повысить эффективность до 23% благодаря улучшению прозрачности стекла, но сталкиваются с вызовами в лунных условиях.