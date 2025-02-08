Ученые создали уникальную солнечную панель, которая решает сразу несколько проблем
Солнечные панели остаются одним из самых популярных источников альтернативной энергии. Однако они имеют немало проблем, которые ученые взялись решить.
Разработка ученых из Политехнического института Каталонии решает проблемы нагрева и использования вредных материалов. Что о ней известно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт университета.
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Что известно о новой солнечной панели
Солнечная энергетика имеет один недостаток – прерывистое производство электроэнергии. Для того, чтобы хранить излишки энергии и использовать ее в темное время суток, нужны надежные аккумуляторы. На современные батареи в основном полагаются на неустойчивые материалы, которые, в частности, не работают из-за нагрева.
Поэтому ученые решили найти решение. Они создали гибридное устройство – кремниевый солнечный элемент с инновационной системой хранения солнечной тепловой энергии MOST. Система состоит из органических молекул которые при облучении фотонами высокой энергии, такими как ультрафиолетовый свет, подвергаются химическому преобразованию и сохраняют эту энергию для дальнейшего использования. Эти молекулы также охлаждают солнечный элемент.
Новый солнечный элемент / Политехнический университет Каталонии
Благодаря этому устройство позволяет генерировать электричество и сохранять химическую энергию. В то же время MOST использует такие распространенные элементы – углерод, водород, кислород и азот. Во время экспериментальных испытаний устройство показало эффективность использования солнечной энергии до 14,9%. По прогнозам эта технология может удовлетворить спрос на чистую энергию и эффективное хранение