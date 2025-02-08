Розробка вчених з Політехнічного інституту Каталонії вирішує проблеми нагрівання і використання шкідливих матеріалів. Що про неї відомо – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт університету.

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Що відомо про нову сонячну панель

Сонячна енергетика має один недолік – переривчасте виробництво електроенергії. Для того, аби зберігати надлишки енергії і використовувати її у темну пору доби, потрібні надійні акумулятори. На сучасні батареї здебільшого покладаються на нестійкі матеріали, які, зокрема, не працюють через нагрівання.

Тому науковці вирішили знайти рішення. Вони створили гібридний пристрій – кремнієвий сонячний елемент з інноваційною системою зберігання сонячної теплової енергії MOST. Система складається з органічних молекул які при опроміненні фотонами високої енергії, такими як ультрафіолетове світло, піддаються хімічному перетворенню і зберігають цю енергію для подальшого використання. Ці молекули також охолоджують сонячний елемент.



Новий сонячний елемент / Політехнічний університет Каталонії

Завдяки цьому пристрій дає змогу генерувати електрику та зберігати хімічну енергію. Водночас MOST використовує такі поширені елементи – вуглець, водень, кисень та азот. Під час експериментальних випробувань пристрій показав ефективність використання сонячної енергії до 14,9%. За прогнозами ця технологія може задовольнити попит на чисту енергію та ефективне зберігання