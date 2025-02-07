Компанія Siemens Gamesa встановить прототип вітряної турбіни DD-276 у Данії. За межами Китаю це буде найбільший вітряк. Що про нього відомо – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Яким буде вітряк

Діаметр ротора нової турбіни становитиме від 270 до 280 метрів. Установка зможе генерувати до 21,5 мегавата електроенергії. Єврокомісія виділила 30 мільйонів євро зі свого інноваційного фонду на підтримку розробки найпотужнішого у світі прототипу морської вітрової турбіни.

Компанія-розробник заявила, що запустить турбіну в комерційному проєкті лише після ретельної перевірки на безпеку та ефективність прототипу. Відповідно до законодавства Данії вітряні турбіни з площею ротора понад 5 метрів квадратних повинні відповідати суворим стандартам безпеки. Тобто Siemens Gamesa є час до 2027 року на подальший розвиток моделі та поліпшення її продуктивності перед розглядом питання щодо комерційного розгортання.



Європа інвестує у вітряні турбіни / Фото Pexels

Турбіна SG DD-276 має задовольнити зростаючий попит на вітрову електроенергію. Водночас найпотужніша турбіна у світі має потужність 25 мегаватів і розташована в Китаї.