Как обычная фольга может улучшить солнечные панели: неожиданный ответ ученых

Солнечные панели остаются одним из самых популярных источников возобновляемой энергии. Однако ученые постоянно пытаются найти пути улучшения их эффективности, чтобы производить больше электричества.

И помочь в этом может даже обычная фольга. Как именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на pv magazine.

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Как фольга улучшает работу панелей

Ученые из Наньчанского университета в Китае провели исследование по поиску простых способов улучшения эффективности солнечных панелей. В рамках исследования ученые поместили алюминиевую фольгу с хорошей теплопроводностью в структуру солнечной панели для рассеивания тепла с поперечного направления и одновременного повышения однородности температуры.

Однако исследователи работали с двумя вариантами размещения фольги, изготовила их и сравнила с обычными панелями. В первой модели фольгу, толщиной 0,5 миллиметра разместили между солнечным элементом и слоем этиленвинилацелата. А во втором – между этиленвинилацелатом и слоем стекла.



Солнечные панели можно усовершенствовать фольгой / Фото Pexels

Испытания показали существенные улучшения показателей среднего охлаждающего эффекта фолоэлектрического модуля.

Результаты показывают, что алюминиевая фольга снижает разницу температур во всем фотоэлектрическом модуле на 6,17 градуса Цельсия и улучшает однородность температуры по сравнению с эталонным фотоэлектрическим модулем,

– отмечают ученые.

Снижение разницы температур делает сами панели значительно эффективнее в выработке электроэнергии.