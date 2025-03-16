Неожиданное решение: на Волыни установили скамейки с солнечными панелями
- В Волынском национальном университете установили 12 скамеек с солнечными панелями для зарядки гаджетов под открытым небом.
- Проект реализовало ООО "Специализированные Энергетические Технологии", его стоимость составила 462 тысячи гривен.
В Украине продолжают внедрять альтернативные источники энергии. В частности, в разных регионах прибегают к различным инициативам.
Рядом с корпусами Волынского национального университета имени Леси Украинки появилась зона для отдыха и зарядки гаджетов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на misto.media.
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Что это за проект
Там установили 12 скамеек со встроенными солнечными панелями и аккумуляторами. Каждая из них оснащена четырьмя USB-портами, что позволяет удобно заряжать устройства под открытым небом. Новая уличная мебель размещена по адресу Винниченко, 30.
Солнечные панели в скамейках / Фото misto.media
По словам исполняющего обязанности ректора ВНУ Анатолия Цьося, открытый тендер на закупку скамеек объявили еще в октябре прошлого года. Победителем стало ООО "Специализированные Энергетические Технологии", а общая стоимость проекта составила 462 тысячи гривен.
За рубежом люди устанавливают солнечные панели у себя в домах. Например, семья Пола и Линн из Ричмонда установила солнечные панели на крыше, что помогло значительно уменьшить расходы на электроэнергию. Кроме экономии, система предотвратила выброс более 70 000 килограммов углерода, способствуя сохранению окружающей среды.