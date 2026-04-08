Благодаря детскому одеялу сделала прорыв в искусстве: как украинка ввела автотюнинг в мировую моду

Еще сто лет назад украинка Соня Делоне превратила автомобиль в движущуюся картину, создав первый в мире "арт-кар". Ее идеи заложили основу для современного искусства, моды и дизайна.

Кто такая Соня Делоне и как она изменила искусство?

Соня Делоне родилась в Одессе как София Штерн, но мир ее запомнил как одну из главных новаторов авангардного искусства, рассказывает The Vintagent. Вместе с мужем Робером Делоне она создала направление, которое базировалось на силе цвета и геометрии. Их стиль получил название "симультанизм" – это когда цвета взаимодействуют и "двигаются" прямо на глазах. Это стало одним из фундаментов абстрактного искусства 20 века.



Соня Делоне и Робер Делоне / фото "Украинки"

Как обычное одеяло стало революцией?

Один из самых интересных фактов: прорыв в искусстве Делоне произошел благодаря.. детскому одеялу. В 1911 году она сшила его из кусков разноцветной ткани для своего сына. Эта работа стала фактически первым примером абстрактного искусства в повседневном предмете. Именно тогда художница поняла: искусство может быть везде, а не только в галереях.



Одеяло, с которого все началось / фото The Vintagent

Как она "перенесла" искусство на автомобили?

В 1920-х Делоне начала активно работать с модой, текстилем и дизайном. Она открыла собственный бренд и создавала яркую одежду для парижской элиты. А уже в 1925 году сделала то, что сегодня назвали бы прорывом: расписала автомобиль абстрактными узорами. Это был Ariès и он выглядел как движущаяся картина. Фактически это был первый известный пример "арт-кара", еще задолго до того, как это стало трендом.

Авто принадлежало журналисту Морису Каплану / фото Forbes

Почему это можно назвать первым автотюнингом?

Сегодня автотюнинг ассоциируется с кастомными покрасками, дизайном и уникальностью авто. Но Делоне сделала это еще тогда, когда автомобиль только начинал становиться массовым. Она не просто украсила машину – она превратила ее в художественный объект, где форма, движение и цвет работали вместе. Это была не декорация, а концепция.

Как ее идею подхватили мировые бренды?

Через десятилетия эту идею начали использовать крупные бренды. В частности, BMW в 1975 году запустила серию Art Cars, пригласив художников расписывать автомобили. Среди них были такие имена, как Энди Уорхол и другие легенды современного искусства. Но важно то, что Делоне сделала это почти на 50 лет раньше.

Почему ее имя долго оставалось в тени?

Несмотря на влияние, Соню Делоне долго недооценивали. Частично из-за того, что ее воспринимали как "жену художника", частично из-за общего игнорирования вклада женщин в искусстве. Лишь со временем ее работы начали переосмысливать. В 1965 году она стала первой живой женщиной-художницей, которая получила ретроспективу в Лувре.

Как Соня Делоне сохранила и развила свое наследие?

После смерти мужа, Роберт Делоне, в 1941 году Соня Делоне продолжила работать над их общими идеями и популяризировать авангард, рассказывает Vogue. Она упоминала в своих текстах выдающихся современников, как: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Александра Экстер, Александр Архипенко и активно участвовала в выставках по всей Европе.



Соня Делоне в 1973 году со своей моделью макета ее дизайна Bugatti T35, проданной на благотворительность / фото The Vintagent

В 1963 году художница передала Франции 117 своих работ, а уже через год в Лувре состоялась их презентация. В 1975 году Делоне получила орден Почетного легиона. Сегодня ее стиль вдохновляет мировую моду, в частности бренды Hermès, Chloé, Celine, Miu Miu и Missoni. Самая большая коллекция ее работ хранится в Центр Жоржа Помпиду, а в Украине только две картины в Национальный художественный музей Украины.

