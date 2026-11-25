В Японии решили превратить обычный сон в спортивное соревнование. В Токио десятки участников боролись за денежный приз, а победителем должен был стать тот, кто быстрее всех заснет и лучше всех отдохнет.

Необычный конкурс под названием Matt Race организовала компания по производству матрасов Koala Sleep Japan. Участники могли спать до 90 минут, а за первое место было предусмотрено вознаграждение в размере 2,22 миллиона иен – примерно 14 тысяч долларов, сообщило издание Dawn.

Как проходили соревнования по сну

Участники соревнования расположились на удобных матрасах в затемненном помещении. К их головам прикрепили специальные устройства, которые отслеживали показатели сна.

Организаторы оценивали, насколько быстро человек засыпает, насколько глубоко спит и остается ли его сон стабильным. На все участникам отводилось максимум 90 минут.

Победительницей стала участница по прозвищу Суими. Она призналась, что планирует потратить выигрыш на переезд в собственное жилье, а также приобрести себе кровать, похожую на кровать принцессы.

Почему в Японии решили устроить соревнование по сну

Идея конкурса возникла не случайно. Япония известна длительным рабочим днем и перегруженным графиком многих работников, поэтому люди часто недосыпают.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2021 год, японцы в среднем спали 7 часов 24 минуты в сутки. Это был самый низкий показатель среди стран, участвовавших в исследовании. Организаторы надеялись, что необычный формат привлечет внимание к проблеме недосыпания и напомнит людям о важности полноценного отдыха.