Из-за отсутствия практической необходимости в шерсти настоящие овцы долгое время оставались для японцев редкой экзотикой, что породило немало курьезов в искусстве и культуре, рассказывает Nippon.

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Как японские художники веками рисовали "неправильных" овец

Согласно древнейшим хроникам VIII века "Нихон секи", первых овец завезли в Японию в 599 году в качестве дипломатического подарка от корейского королевства Пэкче. Однако влажный климат и отсутствие традиций стрижки и прядения шерсти привели к тому, что животные просто не прижились в хозяйстве.

В японском языке даже не сформировались привычные для других стран поговорки, фамилии или географические названия, связанные с овцеводством. Поскольку увидеть живую овцу в Японии было практически невозможно, местные художники и составители энциклопедий периодов Муромати и Эдо рисовали зодиакальный символ исключительно по китайским описаниям и собственному воображению.

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Художники рисовали овец по воображению и преданиям / Фото Courtesy National Institute of Japanese Literature

В результате на старинных гравюрах и свитках вместо кудрявых овец часто изображали странных существ с длинными козьими бородами, острыми рогами и вытянутыми мордами.

Военные заказы и позднее возвращение отар

Массово импортировать овец в Японию начали только после реставрации Мэйдзи в 1868 году, когда страна взяла курс на модернизацию армии и промышленности. Выращивание собственной шерсти активно стимулировалось во время Первой японо-китайской, русско-японской и Первой мировой войн, ведь армии катастрофически не хватало теплого сукна для зимних шинелей.

После Второй мировой войны на фоне тотального дефицита овцеводство пережило еще один короткий всплеск, но с появлением дешевой импортной шерсти и синтетических тканей почти исчезло. Сегодня большинство японских овец обитает на северном острове Хоккайдо – преимущественно на туристических фермах или в мясных хозяйствах.

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Сладкий "овечий суп" и другие культурные парадоксы

Даже в японской кухне и географии символ овцы оставил неожиданные и курьезные следы. Популярный традиционный десерт "йокан" (Yōkan), который готовят из сладкой пасты из красной фасоли и агар-агара, записывается иероглифами, буквально переводимыми как "овечий суп". Когда-то китайские монахи привезли рецепт густого мясного бульона, но из-за буддийского запрета на употребление мяса японцы заменили баранину фасолью и сахаром.

На Хоккайдо главной гастрономической визитной карточкой стало блюдо "дзингисукан" ("Чингисхан") – жареная на выпуклом металлическом противне баранина с овощами, которая появилась после Первой мировой войны, когда фермерам пришлось переориентировать шерстяные хозяйства на мясо. А название живописной горы Йотей (Yōtei), хотя и содержит в написании иероглиф "овца", на самом деле происходит от древнего названия местного дикого сорняка, которым заросли ее склоны.