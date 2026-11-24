Через відсутність практичної потреби у вовні реальні вівці довгий час залишалися для японців рідкісною екзотикою, що породило чимало курйозів у мистецтві та культурі, розповідає Nippon.

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Як японські художники століттями малювали "неправильних" овець

Згідно з найдавнішими хроніками 8 століття "Ніхон сьокі", перших овець завезли до Японії у 599 році як дипломатичний подарунок від корейського королівства Пекче. Проте вологий клімат і відсутність традицій стрижки та прядіння вовни призвели до того, що тварини просто не прижилися в господарстві.

У японській мові навіть не сформувалися звичні для інших країн приказки, прізвища чи географічні назви, пов'язані з вівчарством. Оскільки побачити живу вівцю в Японії було практично неможливо, місцеві художники та укладачі енциклопедій періодів Муроматі та Едо малювали зодіакальний символ виключно за китайськими описами й власною уявою.

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Художники малювали овець за уявою та переказами / Фото Courtesy National Institute of Japanese Literature

У результаті на старовинних гравюрах та сувоях замість кучерявих овець часто зображали дивних істот із довгими козячими бородами, гострими рогами та витягнутими мордами.

Військові замовлення та пізнє повернення отар

Масово імпортувати овець до Японії почали лише після реставрації Мейдзі у 1868 році, коли країна взяла курс на модернізацію армії та промисловості. Вирощування власної вовни активно стимулювали під час Першої японо-китайської, російсько-японської та Першої світової воєн, адже армії катастрофічно бракувало теплого сукна для зимових шинелей.

Після Другої світової війни на тлі тотального дефіциту вівчарство пережило ще один короткий сплеск, але з появою дешевої імпортної вовни та синтетичних тканин майже зникло. Сьогодні більшість японських овець мешкає на північному острові Хоккайдо – переважно на туристичних фермах або в м'ясних господарствах.

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Солодкий "вівця-суп" та інші культурні парадокси

Навіть у японській кухні та географії символ вівці залишив несподівані й курйозні сліди. Популярний традиційний десерт "йокан" (Yōkan), який готують із солодкої пасти червоної квасолі та агар-агару, записується ієрогліфами, що буквально перекладаються як "вівця-суп". Колись китайські ченці привезли рецепт густого м'ясного бульйону, але через буддійську заборону на вживання м'яса японці замінили баранину бобами й цукром.

На Хоккайдо головною гастрономічною візитівкою стала страва "дзінгісукан" ("Чингісхан") – смажена на опуклому металевому деку баранина з овочами, яка з'явилася після Першої світової війни, коли фермерам довелося переорієнтувати вовняні господарства на м'ясо. А назва мальовничої гори Йотей (Yōtei), хоч і містить у написанні ієрогліф "вівця", насправді походить від давньої назви місцевого дикого бур'яну, яким заростають її схили.