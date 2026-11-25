Незвичний конкурс під назвою Matt Race організувала компанія з виробництва матраців Koala Sleep Japan. Учасники могли спати до 90 хвилин, а за перше місце передбачили 2,22 мільйона єн – приблизно 14 тисяч доларів, повідомило видання Dawn.

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Як проходили змагання зі сну

Учасники змагання розташувалися на зручних матрацах у затемненому приміщенні. До їхніх голів прикріпили спеціальні пристрої, які відстежували показники сну.

Організатори оцінювали, наскільки швидко людина засинає, наскільки глибоко спить і чи залишається її сон стабільним. На все учасникам відводили максимум 90 хвилин.

Переможницею стала учасниця на прізвисько Суїмі. Вона зізналася, що планує витратити виграш на переїзд у власне житло, а також придбати собі ліжко, схоже на ліжко принцеси.

Чому в Японії вирішили змагатися зі сну

Ідея конкурсу виникла не випадково. Японія відома тривалим робочим днем і перевантаженим графіком багатьох працівників, через що люди часто недосипають.

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За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 2021 рік, японці в середньому спали 7 годин 24 хвилини на добу. Це був найнижчий показник серед країн, які брали участь у дослідженні. Організатори сподівалися, що незвичний формат приверне увагу до проблеми нестачі сну та нагадає людям про важливість повноцінного відпочинку.