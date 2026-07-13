"Колики, потому что не крещена": украинские мамы в Threads удивили странными советами от родственников

После рождения ребенка молодые родители часто получают не только поздравления, но и десятки непрошенных советов. Особенно щедрыми на них оказываются старшие родственники, знакомые, а иногда даже медики. Именно этой теме было посвящено новое обсуждение в Threads, которое быстро собрало сотни комментариев.

24 Канал собрал самые смешные, самые странные и порой откровенно шокирующие советы, которые давали украинкам по уходу за детьми.

Все началось с поста пользовательницы @ukrainian_girl22, которая написала: "Секрет в том, что сложно не с ребенком, а с родственниками. Девочки, какой самый кринжовый совет вам давали?".

Под постом сразу начали появляться десятки историй. Одну из них рассказала пользовательница, которой советовали не удалять ребенку кисту, потому что "администраторша с работы свекрови сказала, что она сама пройдет".

В том же списке "народной медицины" были капустный лист с медом на грудь, горячий картофель от простуды и вода с вареным укропом от коликов.

Другая мама вспомнила, как ее убеждали давать четырехмесячному ребенку яблочный сок, хотя малыш находился полностью на грудном вскармливании. Больше всего ее удивило, что родственники искренне удивлялись: "Как это – даже воды не дает?".

Отдельную дискуссию вызвала история о педиатре, которая заявила, что колики возникают из-за того, что ребенок не крещен.

На этом странные рекомендации не закончились: врач также советовала спать головой на юг и стричь ногти в определенные дни недели – в понедельник "чтобы был богатым", а в четверг "чтобы был счастливым". В ответ автор поста не сдержала иронии: "Педиатр, видимо, учился дистанционно".

Не меньшую популярность имели и разнообразные суеверия о "сглазе". Одна из пользовательниц рассказала, что ей советовали перед сном облизывать языком лицо ребенка, как будто крестя его, чтобы "смыть весь сглаз, который накопился за день".

Еще одна мама вспомнила неожиданное объяснение, почему ее дочь якобы поздно заговорила. Родственники были убеждены, что причина в том, что женщина ела рыбу во время грудного вскармливания.

Ребенку тогда было полтора года, и она говорила соответственно возрасту. Сейчас ей 13, она снова мало говорит из-за пубертатного периода. Видимо, снова отголоски рыбы,

– пошутила автор комментария.

Другая история касалась "магического" способа успокоить младенца. Бабушка посоветовала женщине протереть лицо ребенка внутренней стороной ночной рубашки, если тот плохо спит и плачет. Сначала мама только посмеялась, но после нескольких бессонных ночей все же попробовала этот метод.

И, кстати, это сработало,

– со смехом написала она.

Среди самых распространенных суеверий также упоминались советы не брать ребенка часто на руки, "потому что сядет на голову", кормить исключительно по часам, а если малыш много плачет – умыть его святой водой, потому что "сглазили".

Отдельный блок комментариев касался детских примет. Одной из мам бабушка категорически запрещала ставить ребенка на стол, но вовсе не из-за риска падения. По ее словам, после этого ребенок не заговорит.

В комментариях украинки также упоминали десятки других "проверенных" советов: от необходимости туго пеленать ребенка, "чтобы ножки были ровные", натирать десны медом во время прорезывания зубов, одевать младенца теплее, "потому что ему точно холодно", даже если на улице жара, или не выходить на прогулку из-за "неправильного" ветра.

Под постом многие пришли к одному выводу: большинство таких рекомендаций передаются из поколения в поколение без каких-либо доказательств их эффективности. И хотя сегодня молодые родители все чаще доверяют доказательной медицине, "народные советы" от родственников, похоже, еще долго будут оставаться неотъемлемой частью родительства.