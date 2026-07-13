24 Канал зібрав найкумедніші, найдивніші й подекуди відверто шокуючі поради, які українкам давали щодо догляду за дітьми.

Усе почалося з допису користувачки @ukrainian_girl22, яка написала: "Секрет у тому, що важко не з дитиною, важко з родичами. Дівчата, яку найбільш крінжову пораду вам давали?".

Під постом одразу почали з'являтися десятки історій. Одну розповіла користувачка, якій радили не видаляти дитині кісту, бо "адміністраторка з роботи свекрухи сказала, що вона сама пройде".

У тому ж списку "народної медицини" були капустяний лист із медом на груди, гаряча картопля від застуди та вода з вареним кропом від коліків.

Інша мама пригадала, як її переконували давати чотиримісячній дитині яблучний сік, хоча маля було повністю на грудному вигодовуванні. Найбільше її здивувало, що родичі щиро дивувалися: "Як це – навіть води не дає?".

Окрему дискусію викликала історія про педіатриню, яка заявила, що коліки виникають через те, що дитина не хрещена.

На цьому дивні рекомендації не закінчилися: лікарка також радила спати головою на південь і стригти нігті у певні дні тижня – у понеділок "щоб був багатим", а в четвер "щоб був щасливим". У відповідь авторка допису не стримала іронії: "Педіатр, мабуть, на дистанційному навчався".

Не меншу популярність мали й різноманітні забобони про "пристріт". Одна з користувачок розповіла, що їй радили перед сном облизати язиком обличчя дитини, ніби хрестячи його, щоб "змити весь зглаз, який назбирався за день".

Ще одна мама пригадала несподіване пояснення, чому її донька нібито пізно заговорила. Родичі були переконані, що причина в тому, що жінка їла рибу під час грудного вигодовування.

Дитині тоді було півтора року і вона говорила відповідно до віку. Зараз їй 13, вона знову мало говорить через пубертат. Мабуть, знову відголоски риби,

– пожартувала авторка коментаря.

Інша історія стосувалася "магічного" способу заспокоїти немовля. Бабуся порадила жінці протерти обличчя дитини внутрішньою стороною нічної сорочки, якщо та погано спить і плаче. Спочатку мама лише посміялася, але після кількох безсонних ночей усе ж спробувала цей метод.

І, до слова, це подіяло,

– зі сміхом написала вона.

Серед найпоширеніших забобонів також згадували поради не брати дитину часто на руки, "бо сяде на голову", годувати виключно за годинником, а якщо малюк багато плаче – вмити його свяченою водою, бо "зурочили".

Окремий блок коментарів стосувався дитячих прикмет. Одній із мам бабуся категорично забороняла ставити дитину на стіл, але зовсім не через ризик падіння. За її словами, після цього дитина не говоритиме.

У коментарях українки також згадували десятки інших "перевірених" порад: від необхідності туго сповивати дитину "щоб ніжки були рівні", натирати ясна медом під час прорізування зубів, одягати немовля тепліше "бо йому точно холодно", навіть якщо надворі спека, або не виходити на прогулянку через "неправильний" вітер.

Під дописом багато хто дійшов одного висновку: більшість таких рекомендацій передаються з покоління в покоління без жодних доказів їхньої ефективності. І хоча сьогодні молоді батьки дедалі частіше довіряють доказовій медицині, "народні поради" від родичів, схоже, ще довго залишатимуться невід'ємною частиною батьківства.