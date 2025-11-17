Наука на окраине города: какая станция метро Киева ждала реализации проекта почти 20 лет

Киевский метрополитен имеет интересную историю. Каждая станция чем-то особенная, поэтому о каждой из них есть что рассказать.

Например, станция метро "Академгородок" также может похвастаться интересной историей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Смотрите также Об этом не вспоминают в школе: известный историк раскрыл, каким было второе имя Богдана Хмельницкого

Что известно о "Академгородок"?

Станция метро "Академгородок" получила название от одноименного района, который вырос вокруг научных учреждений и жилья для работников Академии наук Украины. На момент открытия станции сам район был уже хорошо застроен, однако метро там открыли только через несколько десятков лет после первых проектов.

Станция метро "Академгородок": смотрите видео

Идея открыть там станцию метро появилась еще в 1980-х годах. Именно тогда научный сектор района стремительно развивался. Однако с началом 90-х и экономическим кризисом строительство были вынуждены остановить. Станцию смогли достроить только к началу 2000-х годов.

Интересно! "Академгородок" – единственная станция метро в Киеве, которая расположена не в столице, а частично на территории города Ирпень, что на Киевщине.

К слову, "Академгородок" – часть так называемой красной ветки Киевского метрополитена. У Википедии говорится, что эта линия насчитывает 18 станций и простирается на 22,7 километра. Время проезда от одного края ветки до другого – 38 минут. Есть проекты по расширению этой линии в будущем.

Как строили станцию метро "Печерская"?