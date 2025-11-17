Наука на околиці міста: яка станція метро Києва чекала реалізації проєкту майже 20 років

Київський метрополітен має цікаву історію. Кожна станція чимось особлива, тому про кожну з них є що розповісти.

Наприклад, станція метро "Академмістечко" також може похвалитись цікавою історією. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про "Академмістечко"?

Станція метро "Академмістечко" отримала назву від однойменного району, який виріс навколо наукових установ та житла для працівників Академії наук України. На момент відкриття станції сам район був уже добре забудований, проте метро там відкрили лише через кілька десятків років після перших проєктів.

Станція метро "Академмістечко": дивіться відео

Ідея відкрити там станцію метро з'явилася ще в 1980-х роках. Саме тоді науковий сектор району стрімко розвивався. Проте з початком 90-х і економічною кризою будівництво були змушені зупинити. Станцію змогли добудувати лише до початку 2000-х років.

Цікаво! "Академмістечко" – єдина станція метро в Києві, яка розташована не у столиці, а частково на території міста Ірпінь, що на Київщині.

До слова, "Академмістечко" – частина так званої червоної гілки Київського метрополітену. У Вікіпедії мовиться, що ця лінія налічує 18 станцій та простягається на 22,7 кілометра. Час проїзду від одного краю гілки до іншого – 38 хвилин. Є проєкти щодо розширення цієї лінії у майбутньому.

