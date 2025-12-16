Детский смех в глубине "Арсенальной": мистическая легенда, которую пересказывают в Киеве
- На станции метро "Арсенальная" в Киеве технические бригады иногда слышат детский смех, но его не удалось зафиксировать на видео.
- "Арсенальная" является самой глубокой станцией в Европе, расположенной более 105 метров под землей, построенной из-за крутых склонов Днепра.
Киевский метрополитен не просто интересный, но и иногда жуткий. Существуют городские легенды столицы, связанные с мистическими явлениями, которые можно увидеть в метро.
Например, есть легенда о станции метро "Арсенальная". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Натальи Скорик.
Почему на "Арсенальной" можно слышать детский смех?
Поздно ночью, когда станция метро "Арсенальная" уже пустая, технические бригады спускаются в нижние коридоры, ведь они обслуживают метрополитен. Они якобы рассказывают, что иногда на глубине можно услышать детский смех.
Легенды о метро Киева: смотрите видео
Он будто появляется рядом с технической бригадой, однако исчезает, если включить свет. Если включить прожектор, то вокруг как будто стоит такая тишина, что можно услышать собственное сердце.
Этот смех не удалось зафиксировать ни на одной записи камер. Техники просматривали то, что удалось снять, однако смеха не слышно.
Сколько станций имеет самое большое метро?
Нью-йоркский метрополитен имеет 472 станции, из которых 40% надземные, и регистрирует примерно 5 076 000 поездок ежедневно, пишет Википедия.
Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик.
Почему "Арсенальная" такая глубокая?
- "Арсенальная" долго считалась самой глубокой станцией в мире, однако сейчас она удерживает титул самой глубокой в Европе – более 105 метров под землей. Спуск по эскалатору занимает примерно 5 минут. Это довольно много, если сравнивать с другими.
- Однако у такой глубины есть причины. Станцию построили именно так из-за крутых склонов Днепра.
- В то же время есть также версия, что во время Холодной войны в толще земли над "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища, однако никаких подтверждений этому нет.