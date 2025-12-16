Детский смех в глубине "Арсенальной": мистическая легенда, которую пересказывают в Киеве

Киевский метрополитен не просто интересный, но и иногда жуткий. Существуют городские легенды столицы, связанные с мистическими явлениями, которые можно увидеть в метро.

Например, есть легенда о станции метро "Арсенальная". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Натальи Скорик.

Смотрите также Откуда взялась легендарная "Яворина" Гиги: что это за дерево и почему оно стало символом

Почему на "Арсенальной" можно слышать детский смех?

Поздно ночью, когда станция метро "Арсенальная" уже пустая, технические бригады спускаются в нижние коридоры, ведь они обслуживают метрополитен. Они якобы рассказывают, что иногда на глубине можно услышать детский смех.

Легенды о метро Киева: смотрите видео

Он будто появляется рядом с технической бригадой, однако исчезает, если включить свет. Если включить прожектор, то вокруг как будто стоит такая тишина, что можно услышать собственное сердце.

Этот смех не удалось зафиксировать ни на одной записи камер. Техники просматривали то, что удалось снять, однако смеха не слышно.

Сколько станций имеет самое большое метро?

Нью-йоркский метрополитен имеет 472 станции, из которых 40% надземные, и регистрирует примерно 5 076 000 поездок ежедневно, пишет Википедия.

Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик.

Почему "Арсенальная" такая глубокая?