Однако не все знаю, что же это за дерево и как они выглядит на самом деле. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Что такое яворина?
Вид древесных растений относится к семейству Сапиндовых. Среди широко известных представителей клен белый, клен-явор, ненастоящий клен, клен тупой и клен горный.
Эти деревья растут в Европе и Малой Азии. Несколько редких группировок явора, связанных с этим видом, занесены в Зеленую книгу Украины.
На вид это коренастое лиственное дерево, которое имеет 20 – 35 метров в обхвате. Оно может достигать 500 лет. Кора у молодых деревьев серая и гладкая, однако с годами грубеет.
В украинском фольклоре явор является мощным символом бессмертия, поэтому его часто сажают на кладбищах. Это культурное значение отражено в песне Степана Гиги "Яворина".
"Яворина" Степана Гиги: смотрите видео
Что известно о "Яворине" Степана Гиги?
Песня "Яворина" родилась в 1995 году. Она посвящена известному музыканту Назарию Яремчуку. Стало известно, что на похоронах Степана Гиги 15 декабря во Львове также исполнили эту песню, пишет Общественное.
Провести музыканта в последний путь пришло очень много людей, ведь он стал настоящим символом эпохи, а под его песни выросло не одно поколение.
Какие песни Степана Гиги прослушать?
- Едва ли не самая известная песня артиста, которая звучала на многих праздниках, "Этот сон". Ее написали в далеком 2005 году, однако едва ли не наибольшую популярность она получила через 20 лет после написания.
- Следующая песня, о которой хочется вспомнить, это "Друзья мои". Она стала неформальным гимном дружбы, часто звучит на застольях и встречах, и входит в его дебютный альбом с тем же названием, вышедший в 1995 году.
- Песня Степана Гиги под названием "Смереки осени не знают", которая стала настоящим хитом в конце 1991 года, недавно пережила новое возрождение популярности в TikTok и получила новую аранжировку. В песне раскрывается вечная тема любви через образы елей, что не знают осенних изменений.