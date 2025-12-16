Однак не всі знаю, що ж це за дерево та як вони виглядає насправді. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Що таке яворина?
Вид деревних рослин належить до родини Сапіндових. Серед широко відомих представників клен білий, клен-явір, несправжній клен, клен тупий та клен гірський.
Ці дерева ростуть у Європі та Малій Азії. Кілька рідкісних угруповань явора, пов'язаних з цим видом, занесені до Зеленої книги України.
На вигляд це кремезне листяне дерево, яке має 20 – 35 метрів у обхваті. Воно може досягати 500 років. Кора у молодих дерев сіра та гладка, проте з роками грубшає.
В українському фольклорі явір є потужним символом безсмертя, тому його часто садять на кладовищах. Це культурне значення відображене в пісні Степана Гіги "Яворина".
Що відомо про "Яворину" Степана Гіги?
Пісня "Яворина" народилась у 1995 році. Вона присвячена відомому музиканту Назарію Яремчуку. Стало відомо, що на похороні Степана Гіги 15 грудня у Львові також виконали цю пісню, пише Суспільне.
Провести музиканта в останню путь прийшло дуже багато людей, адже він став справжнім символом епохи, а під його пісні виросло не одне покоління.
Які пісні Степана Гіги прослухати?
- Чи не найвідоміша пісня артиста, яка звучала на багатьох святах, "Цей сон". Її написали у далекому 2005 році, проте чи не найбільшу популярність вона здобула через 20 років після написання.
- Наступна пісня, про яку хочеться згадати, це "Друзі мої". Вона стала неформальним гімном дружби, часто звучить на застіллях та зустрічах, і входить до його дебютного альбому з тією ж назвою, що вийшов у 1995 році.
- Пісня Степана Гіги під назвою "Смереки осені не знають", яка стала справжнім хітом наприкінці 1991 року, нещодавно пережила нове відродження популярності в TikTok та отримала нове аранжування. У пісні розкривається вічна тема кохання через образи смерек, що не знають осінніх змін.