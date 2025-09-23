Украинское метро может поразить своей историей. Каждая станция имеет собственную особенность, которая может сначала казаться незаметной, однако на самом деле именно она отличает ее среди других.

Станция метро "Арсенальная" красной ветки метрополитена Киева уже очень известна, ведь занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Что известно об "Арсенальной"?

"Арсенальная" долго считалась самой глубокой станцией в мире, однако сейчас она удерживает титул самой глубокой в Европе – более 105 метров под землей. Спуск по эскалатору занимает примерно 5 минут. Это довольно много, если сравнивать с другими.

Однако у такой глубины есть причины. Станцию построили именно так из-за крутых склонов Днепра. В то же время есть также версия, что во время Холодной войны в толще земли над "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища, однако никаких подтверждений этому нет.

Что такое "Холодная война"? Это период от окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза. Он характеризуется противостоянием между СССР и США в геополитическом, идеологическом и экономическом измерениях. Фактически, это время, когда боевых действий не было, однако конфликт существовал. Также в этот период происходили масштабные гонки вооружений: оба государства создавали и накапливали оружие, говорится в Википедии.



Моментами обострений считают Карибский кризис и конфликт во Вьетнаме. Во время Карибского кризиса мир едва ли не впервые столкнулся с ядерным шантажом и угрозой Третьей мировой.

Ее считают одним из самых загадочных объектов Киева.

Что известно о станции метро "Теремки"?