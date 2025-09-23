Секретні бункери та сховища у товщі землі над станцією: чому "Арсенальну" збудували так глибоко
- Станція метро "Арсенальна" у Києві є найглибшою в Європі, розташованою на понад 105 метрів під землею.
- Станція "Теремки" є наймолодшою станцією Київського метрополітену, відкритою за кілька тижнів до Революції гідності.
Українське метро може вразити своєю історією. Кожна станція має власну особливість, яка може спершу здаватись непомітною, проте насправді саме вона вирізняє її серед інших.
Станція метро "Арсенальна" червоної гілки метрополітену Києва вже є дуже відомою, адже занесена у Книгу рекордів Гіннеса. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Що відомо про "Арсенальну"?
"Арсенальна" довго вважалась найглибшою станцією у світі, проте зараз вона втримує титул найглибшої в Європі – понад 105 метрів під землею. Спуск ескалатором займає приблизно 5 хвилин. Це доволі багато, якщо порівнювати з іншими.
Однак у такої глибини є причини. Станцію збудували саме так через круті схили Дніпра. Водночас є також версія, що під час Холодної війни у товщі землі над "Арсенальною" облаштували секретні бункери та сховища, однак жодних підтверджень цьому немає.
Що таке "Холодна війна"?
Це період від закінчення Другої світової війни аж до розпаду Радянського Союзу. Він характеризується протистоянням між СРСР та США у геополітичному, ідеологічному та економічному вимірах. Фактично, це час, коли бойових дій не було, проте конфлікт існував. Також у цей період відбувались масштабні перегони озброєнь: обидві держави створювали та накопичували зброю, мовиться у Вікіпедії.
Моментами загострень вважають Карибську кризу та конфлікт у В'єтнамі. Під час Карибської кризи світ чи не вперше зіштовхнувся із ядерним шантажем та загрозою Третьої світової.
Її вважають одним із найбільш загадкових об'єктів Києва.
Що відомо про станцію метро "Теремки"?
- Станція "Теремки" синьої гілки метро – наймолодша станція Київського метрополітену.
- Її відкрили за кілька тижнів до початку Революції гідності, однак у планах вона з'явилась значно раніше – у 1970-х, але будівництво відклали до кращих часів, які настали аж через 30 років. Спершу її мали відкрити у 2012 разом із станцією "Іподром", проте через брак фінансування її змогли добудувати тільки через рік після цього.
- У проєкті станція "Теремки" мала зовсім іншу назву – "Одеська площа". Дизайн також мав нагадувати Чорне море – на стінах повинні були бути хвилі. Проте все змінилось в останню хвилину і сьогодні ми знаємо станцію зовсім іншою.