История Киевского метрополитена может восхитить. Все станции имеют нечто особенное и незаурядное, каждая из них скрывает свою историю.
Например, строительство станции метро "Позняки" пришлось на период глубокого экономического кризиса.
Что известно о строительстве станции метро "Позняки" в Киеве?
Станцию метро "Позняки" открыли в канун Нового года – 30 декабря 1994 года. Этот запуск был под угрозой, поэтому стал настоящей победой для нашего государства.
Работы начались в период экономического кризиса 90-х годов. Тогда денег не хватало на все: были перебои с зарплатами рабочим, материалами и техникой. Строители работали самоотверженно, несмотря на то, что ремонтировать некоторые приборы приходилось вручную или искать им замену с других объектов.
Станция метро "Позняки" была под угрозой: смотрите видео
Сварщики работали по 12 часов в день, а инженеры вообще ночевали прямо на стройке. Станцию строили на болоте, поэтому приходилось искать неординарные решения.
Интересно! Во время строительства нашли остатки старинных поселений, однако из-за нехватки средств археологические раскопки не проводили.
Какие станции были первыми в Киевском метрополитене?
Метро запустили в Киеве в 1960 году. Тогда заработали сразу пять первых станций, которые должны были существенно разгрузить наземный транспорт. Это были станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр", говорится в Википедии.
Метрополитен в Киеве стал 14 в Европе.
Что известно о станции метро "Гидропарк"?
- Станцию метро "Гидропарк" открыли в 1965 году. Сначала планировали, что там будет настоящий транспортный узел, однако все получилось совсем иначе. "Гидропарк" стал сезонной остановкой, ведь именно сюда люди приезжают летом, чтобы отдохнуть на пляже.
- Летом на станции выходят тысячи людей, однако в холодное время года там почти пусто. Кроме этого, станция метро "Гидропарк" – наземная.
- Она считается одной из самых красивых участков метрополитена через вид, который открывается прямо из вагона.