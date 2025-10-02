Ночували на будівництві, а працювали по 12 годин: яку станцію метро Києва будували, попри кризу
- Станцію метро "Позняки" відкрили 30 грудня 1994 року, будівництво тривало під час економічної кризи 90-х років з труднощами в фінансуванні та забезпеченні матеріалами.
- Метро у Києві було запущено у 1960 році з п'ятьма першими станціями, а станція "Гідропарк" відкрита у 1965 році стала популярною літньою зупинкою.
Історія Київського метрополітену може захопити. Всі станції мають дещо особливе та непересічне, кожна з них – приховує свою історію.
Наприклад, будівництво станції метро "Позняки" припало на період глибокої економічної кризи. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Що відомо про будівництво станції метро "Позняки" у Києві?
Станцію метро "Позняки" відкрили у переддень Нового року – 30 грудня 1994 року. Цей запуск був під загрозою, тому став справжньою перемогою для нашої держави.
Роботи почались у період економічної крили 90-х років. Тоді грошей не вистачало на все: були перебої з зарплатами робітникам, матеріалами та технікою. Будівельники працювали самовіддано, попри те, що ремонтувати деякі прилади доводилось вручну або шукати їм заміну з інших об'єктів.
Станція метро "Позняки" була під загрозою: дивіться відео
Зварювальники працювали по 12 годин на день, а інженери взагалі ночували просто на будівництві. Станцію будували на болоті, тому доводилось шукати неординарні рішення.
Цікаво! Під час будівництва знайшли решки старовинних поселень, проте через брак коштів археологічні розкопки не проводили.
Які станції були першими у Київському метрополітені?
Метро запустили у Києві у 1960 році. Тоді запрацювали одразу п'ять перших станцій, які мали суттєво розвантажити наземний транспорт. Це були станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро", мовиться у Вікіпедії.
Метрополітен у Києві став 14 у Європі.
Що відомо про станцію метро "Гідропарк"?
- Станцію метро "Гідропарк" відкрили у 1965 році. Спершу планували, що там буде справжній транспортний вузол, однак все вийшло зовсім інакше. "Гідропарк" став сезонною зупинкою, адже саме сюди люди приїздять влітку, щоб відпочити на пляжі.
- Влітку на станції виходять тисячі людей, проте у холодні пори року там майже порожньо. Крім цього, станція метро "Гідропарк" – наземна.
- Вона вважається однією із найкрасивіших ділянок метрополітену через вид, який відкривається просто з вагона.