Строительство, против которого сама природа: что известно о самой "молодой" станции метро Киева
- Станция "Теремки" является самой молодой в Киевском метрополитене, ее открыли перед Революцией достоинства, хотя планировали еще в 1970-х.
- Пес Миша, талисман станции, недавно не был допущен в метро во время воздушной тревоги, но впоследствии его забрали зоозащитники и ищут для него новую семью.
Украинские станции метро скрывают много интересного. Каждая станция имеет собственную историю, которая может удивить и заинтриговать.
Например, станция "Теремки" синей ветки метро – самая молодая станция Киевского метрополитена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.
Смотрите также "Танец смерти" – настоящий: о какой трагической загадке человечества поет Леди Гага в новой песне
Что известно о станции "Теремки"?
Ее открыли за несколько недель до начала Революции достоинства, однако в планах она появилась значительно раньше – в 1970-х, но строительство отложили до лучших времен, которые наступили только через 30 лет. Сначала ее должны были открыть в 2012 вместе со станцией "Ипподром", однако из-за нехватки финансирования ее смогли достроить только через год после этого.
Интересно! В проекте станция "Теремки" имела совсем другое название – "Одесская площадь". Дизайн также должен был напоминать Черное море – на стенах должны были быть волны. Однако все изменилось в последнюю минуту и сегодня мы знаем станцию совсем другой.
Станция "Теремки" должна была называться иначе / Фото "Викисклад"
Строительство было тяжелым. Средств не хватало, поэтому пришлось брать кредит у государства на 60 месяцев. природа тоже не способствовала быстрому окончанию работ – пришлось даже замораживать почву.
По состоянию на 2025 год эта станция все еще конечная на синей линии, однако в старых проектах за ней должна быть еще одна станция.
Что известно о талисмане "Теремков"?
Пес Миша уже успел стать настоящим талисманом станции "Теремки". Во время каждой воздушной тревоги он спускался в метро, ведь собака также боится громкой сирены и взрывов, которые могут прозвучать.
Недавно произошел досадный случай: Мишу не впустили в метро. Это вызвало возмущение в сети. У Киевском метрополитене были вынуждены отреагировать и дать официальный комментарий. Там отметили, что им жаль за ситуацию, а уже той же ночью Мишу снова начали впускать в метро.
Что произошло с собачкой?
- Собаку Мишу из метро "Теремки" в Киеве, которого не впустили во время воздушной тревоги из-за жалобы, забрали зоозащитники.
- Сейчас пес находится в больнице. После адаптации и обследования для него выделят место в Patron Pet Center.
- После адаптации и обследования Мише будут искать новую семью.