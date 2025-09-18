Українські станції метро приховують багато цікавого. Кожна станція має власну історію, яка може здивувати та заінтригувати.

Наприклад, станція "Теремки" синьої гілки метро – наймолодша станція Київського метрополітену. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію "Теремки"?

Її відкрили за кілька тижнів до початку Революції гідності, однак у планах вона з'явилась значно раніше – у 1970-х, але будівництво відклали до кращих часів, які настали аж через 30 років. Спершу її мали відкрити у 2012 разом із станцією "Іподром", проте через брак фінансування її змогли добудувати тільки через рік після цього.

Цікаво! У проєкті станція "Теремки" мала зовсім іншу назву – "Одеська площа". Дизайн також мав нагадувати Чорне море – на стінах повинні були бути хвилі. Проте все змінилось в останню хвилину і сьогодні ми знаємо станцію зовсім іншою.



Станція "Теремки" мала називатись інакше / Фото "Вікісховище"

Будівництво було важким. Коштів бракувало, тож довелось брати кредит у держави на 60 місяців. природа теж не сприяла швидкому закінченню робіт – довелось навіть заморожувати ґрунт.

Станом на 2025 рік ця станція все ще кінцева на синій лінії, проте у старих проєктах за нею має бути ще одна станція.

Що відомо про талісман "Теремків"?

Пес Міша вже встиг стати справжнім талісманом станції "Теремки". Під час кожної повітряної тривоги він спускався у метро, адже собака також боїться гучної сирени та вибухів, які можуть пролунати.

Нещодавно стався прикрий випадок: Мішу не впустили у метро. Це викликало обурення у мережі. У Київському метрополітені були змушені відреагувати та дати офіційний коментар. Там зазначили, що їм прикро за ситуацію, а вже тієї ж ночі Мішу знову почали впускати у метро.

Що сталось із песиком?