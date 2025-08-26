Киевский метрополитен скрывает немало тайн. Нет ни одной станции, которая не восхищала бы своей историей.

Например, станция метро "Университет" была одной из первых, которые открыли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.

Почему станция "Университет" особенная?

Ее открыли еще в 1960 году, а назвали в честь университета имени Тараса Шевченко. Основная особенность станции в дизайне – она обшита красным мрамором и это не случайность. Это отсылка к красному корпусу университета.

Что известно о станции "Университет": смотрите видео

Также стены станции украшены бюстами украинских выдающихся деятелей. Здесь можно увидеть Тараса Шевченко, Ивана Франко, Александра Богомольца и Григория Сковороду.

Выход со станции ведет к Ботаническому саду. Станция "Университет" расположена на глубине 30 метров. Во время спуска складывается впечатление, что это – подземный театр истории.

К слову, станцию метро "Вокзальная" в Киеве открыли 6 ноября 1960 года, и она является частью красной ветки метро, строилась под железнодорожными путями для удобства пассажиров. Существуют слухи о секретном тоннеле со станции "Вокзальная" до Правительственного квартала, но их никто не подтвердил.

Станцию "Львовские ворота" на красной ветке метро Киева начали строить после обретения независимости Украины в 1991 году, но строительство остановили из-за отсутствия финансирования.

Станция "Красный хутор" на зеленой ветке является единственной наземной станцией Киева, открытая в 2008 году для соединения левобережных районов с городом, изначально считалась "станцией-призраком".

Между станциями "Житомирская" и "Святошин" существует один из самых длинных перегонов на красной линии через не построенную станцию "Проспект Вернадского".

Красная линия метро Киева имеет 18 станций и простирается более чем на 20 километров, включая самую глубокую в Европе станцию "Арсенальная".