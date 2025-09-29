Творчество Тараса Шевченко обсуждают не только за школьными партами. Правда, в соцсетях такие дискуссии часто приводят к конфузам.

Стихотворение Тараса Шевченко "Свою Украину любите..." из цикла "В каземате" неожиданно спровоцировало активное обсуждение в сети. В чем дело – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Threads kitti_foxik.

Читайте также Его посмотрели более 16 миллиардов раз: какое видео является самым популярным на YouTube

Почему возник скандал?

Пользователь Threads kitti_foxik выложила в сеть фото купюры в 100 гривен, на которой процитировано стихотворение Шевченко. Она спросила, заметил ли кто-то ошибку, очевидно намекая на "русский язык" в строках.

Фото, которое вызвало бурные обсуждения / Фото с Threads kitti_foxik

Однако другие пользователи сразу убедили автора поста, что никакой ошибки нет. Некоторые даже саркастически просили присылать все "купюры с ошибкой" им.

Есть ли в украинском языке слово время?

Очевидно, что само слово "время" вызвало у автора поста подозрения. Однако никакой "зрады" здесь нет.

Во времена Шевченко было много заимствований из старославянского, и "время" – одно из них. Относительно отсутствия апострофа в слове, то вполне вероятно, что речь идет о сохранении авторского стиля Кобзаря.

Что еще интересного обсуждают в соцсетях?