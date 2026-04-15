Бургер с печеньем Oreo и котлетой: самые странные блюда McDonald's, которые вас точно удивят
- МакДональдз адаптирует свое меню под культурные особенности разных стран, что приводит к появлению уникальных блюд, таких как бургер Oreo со SPAM в Китае и McRice Burger в Азии.
- К наиболее продаваемым продуктам МакДональдза относятся картофель фри, Big Mac, двойной чизбургер, Happy Meal и другие популярные блюда.
МакДональдз давно перестал быть просто сетью фастфуда – это глобальный бренд, меню которого меняется в зависимости от страны. В статье рассказываем о самых странных блюдах и позициях, которые стабильно входят в топ продаж.
МакДональдз имеет одну из крупнейших сетей ресторанов в мире, и его меню существенно отличается в зависимости от страны. Локальные команды адаптируют блюда под культурные особенности, религиозные требования и вкусовые предпочтения, поэтому знакомый фастфуд в разных регионах может выглядеть совсем по-разному. В нашей статье рассказываем о самых странных блюдах МакДональдза, со ссылкой на AOL.com.
Какие самые странные блюда МакДональдза можно найти в разных странах мира?
Среди самых неординарных позиций – это бургер Oreo SPAM в Китае, где сочетаются соленые и сладкие вкусы.
Как выглядит бургер Oreo / инстаграм speculite
В Нидерландах подают бургер с крокетом, напоминающий традиционную местную закуску с мясной начинкой. На Филиппинах популярное комбо со сладкими спагетти McSpaghetti и жареной курицей Chicken McDo.
Спагетти McSpaghetti и жареной курицей Chicken McDo / фото Reddit
В Индии можно найти Pizza McPuff – это хрустящая выпечка с начинкой из сыра, овощей и пикантного соуса, а также Chicken Maharaja Mac – куриную версию классического бургера с индийскими акцентами.
Chicken Maharaja Mac / фото Yusuke Kawasaki
В Новой Зеландии в меню входит KiwiBurger с говядиной, яйцом и свеклой, тогда как в Тайване и других странах Азии встречается McRice Burger, где вместо булочек используют рисовые котлеты. А в азиатских регионах также можно найти жареный пирог с таро с нежной фиолетовой начинкой.
KiwiBurger / фото Alexeyevitch
Какие позиции МакДональдза входят в топ продаж?
В рейтингах самых продаваемых продуктов МакДональдза можно найти как классические бургеры, так и завтраковые блюда и снеки. В список входят: McGriddles, двойной чизбургер, салаты премиум-класса, куриные наггетсы, яблочные десерты, Egg McMuffin, Happy Meal, закусочные обертки, Big Mac и безоговорочный лидер картофель фри, который остается самым популярным продуктом сети с момента ее основания.
Что еще стоит знать о МакДональдз?
15 апреля 2026 года в МакДональдзах Украины вышло новое "мировое меню"! Появились легендарные новинки из разных уголков мира, такие как большие хрустящие креветки с Адриатического побережья Хорватии, нежный ролл с сочными креветками с Кипра, канадский МакКриспи Хот Хани, Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер, а также МакШейкер Фри со вкусами Японии и Сингапура.
Новинки будут доступны во всех открытых ресторанах "МакДональдз" в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до завершения продаж. Заказать их можно в зале ресторана, на "МакДрайве", через "МакДеливери" или с помощью мобильного приложения.
Часті питання
Какие блюда МакДональдза считаются самыми странными в мире?
Среди самых странных блюд – бургер Oreo со SPAM в Китае, бургер с крокетом в Нидерландах и Pizza McPuff в Индии.
Какие позиции МакДональдза входят в топ продаж?
В топ продаж входят McGriddles, двойной чизбургер, салаты премиум-класса, куриные наггетсы, Egg McMuffin, Happy Meal, Big Mac и самый популярный продукт – картофель фри.
Что нового появилось в меню МакДональдза в Украине в 2026 году?
В 2026 году в Украине появилось новое "мировое меню", которое включает большие хрустящие креветки из Хорватии, нежный ролл с креветками из Кипра, канадский МакКриспи Хот Хани и другие новинки.