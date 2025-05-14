Стресс-тест на собеседовании: что это такое и для чего это нужно

Трудоустройство и поиск работы может стать настоящим испытанием. Иногда во время собеседований применяют различные техники для того, чтобы лучше понять кандидата.

Стресс-интервью – это одна из техник проверки кандидата на выносливость в сложных или непредсказуемых обстоятельствах. Чаще всего ее используют при подборе сотрудников на должности с высоким уровнем ответственности или нагрузки, пишет 24 Канал.

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В чем заключается суть

Это могут быть руководители, менеджеры по продажам, работники колл-центров, журналисты, секретари руководителей или помощники топ-менеджеров.

На первом этапе собеседования кандидату обычно задают стандартные вопросы: об опыте, навыки, ожидания от должности. И только на втором этапе, когда уже налажен базовый контакт, HR-специалист может перейти к стрессовому тестированию.

Это может быть как неожиданный или провокационный вопрос, так и модель поведения, которая намеренно создает дискомфорт. Кандидата могут заставить сомневаться в себе или потерять контроль над эмоциями. Например, HR может опоздать на встречу, начать демонстративно игнорировать собеседника, вести себя пренебрежительно или прервать ответ кандидата ради звонка.

Распространены и психологически сложные вопросы вроде:

"Вы действительно считаете, что ваш опыт соответствует заявленной зарплате?"

"Почему вы не можете ответить четко?"

"Как думаете, почему вас так быстро уволили с предыдущего места работы?"

"Вы уверены, что были ценным работником?"

"Сколько зайцев поместится в этом кабинете?"

Кроме слов, могут применяться и физические факторы: неудобное или слишком жаркое помещение, давление несколькими собеседованиями подряд или групповое интервью без индивидуального подхода. Целью всех этих приемов является проверить, как кандидат держится под давлением, сохраняет ли он самоконтроль, логику, вежливость и способность к адекватной реакции в нестандартных обстоятельствах.

Зачем это компаниям и как к этому относиться

Несмотря на противоречивость таких методов, их до сих пор активно применяют, особенно в конкурентных отраслях. Для компаний это способ увидеть человека в ситуации близкой к стрессу, с которым он, возможно, ежедневно будет сталкиваться на работе.

Кандидатам важно понимать, что цель стресс-интервью не в том, чтобы их обидеть или унизить, а в том, чтобы протестировать их эмоциональную выносливость.