Куда раньше вела Сумская улица Харькова и почему ее так назвали

Центральная улица в Харькове названа в честь другого города. Она называется Сумской, а за этим уже скрывается определенная история.

Сумская улица имеет очень интересную историю, ведь ее возраст уже превышает 300 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrmedia.

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Почему Сумская улица так называется

Она появилась в конце 17 века. Сначала это была короткая и бедная улица, которая обрывалась на территории современной Театральной площади.

Свое название она получила еще тогда, ведь этот отрезок действительно был частью дороги, которая вела в Сумы. Согласно упоминаниям тех времен, эта улица тогда вела из Харькова через Золочев в Сумы, а оттуда в Глухов и дальше. С момента появления улицы на ней возводили различные сооружения, однако до современного вида еще было очень далеко.

Сначала там в основном появлялись конюшни и другие технические здания, однако все изменилось уже в 19 веке. Именно с этого момента ее и начали позиционировать как центральную улицу города.



"Звездное сияние" в Харькове / Фото Медиапорт

Она менялась, впоследствии и начали появляться имения. На том месте, где раньше был лес, разбили сад, а старое кладбище, которое тоже там располагалось, снесли.

Интересно, что название все же менялось. В 1919 году улицу короткое время переименовывали в честь Карла Либкнехта, но историческое название восстановили в 1945 году.

С тех пор оно остается неизменным. Сейчас это очень красивая улица, которая является центральной в Харькове.

К слову, названия Волынской и Закарпатской областей Украины имеют историко-географическое происхождение, а не административное. Это и делает их исключениями среди других областей.

В частности, название "Закарпатье" означает "земля за Карпатами" – если смотреть со стороны Надднепрянской, "большой" Украины. То есть это обозначение возникло не как название города или центра, а как региональный термин, который закрепился в употреблении задолго до того, как Ужгород стал административным центром.