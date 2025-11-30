Почему торт, которому почти 200 лет, до сих пор хранят, а коллекционеры мечтают о покупке
- Кусочек свадебного торта королевы Виктории с 1840 года хранится как реликвия из-за его исторической ценности и специфического способа приготовления.
- В 2016 году один из таких кусочков был продан за 1500 фунтов стерлингов, что свидетельствует о его ценности для коллекционеров антиквариата.
В мире существует немало странных реликвий, однако есть такие, которые вызывают невероятное количество вопросов. Например, более 200 лет хранят... торт.
Однако это не просто торт, а кусочек того торта, который был на свадьбе королевы Виктории. К слову, она прошла 10 февраля 1840 года, пишет 24 Канал со ссылкой на The Royal Family.
Почему этот торт сохраняют?
Королева Виктория тогда вышла замуж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готским.
На свадьбе у них был шикарный торт, весом примерно 136 килограммов. Он имел три яруса и был украшен фигурками жениха и невесты, которые сделали из рафинированного сахара, дорогого по тем временам.
Кекс пропитали алкоголем и насытили вкусом лимона, бузины, сахара и сухофруктов.
Свадебный торт королевы Виктории / Фото The Royal Family
На свадьбе возникла дилемма, связанная с тортом. Невеста придерживалась диеты, а гости не проявили аппетита к торту. После церемонии Виктория приняла решение разрезать его на порционные куски, упаковать их в жестяные коробки и раздать друзьям, знакомым и даже случайным прохожим. Инициатива оказалась довольно успешной, однако не все были готовы съесть этот кусочек.
Интересно! Из-за специфического способа приготовления торт теоретически до сих пор съедобен.
Его хранили, ведь это был подарок от королевы. Часть из них до сих пор находится как реликвия в коллекции Royal Trust.
Коллекционеры антиквариата продолжают охотиться на эти кусочки. В 2016 году один продали за 1500 фунтов стерлингов (примерно 2000 долларов).
Кто такая королева Виктория?
Королева Виктория была на престоле Великобритании. Ее правление длилось 63 года и семь месяцев. Это было одно из самых длинных правлений любой предыдущей британской власти.
Именно с ее именем связан термин Викторианская эпоха, говорится в Википедии. Интересно, что королева Виктория разрабатывала правила этикета.
