Чому торт, якому майже 200 років, досі зберігають, а колекціонери мріють про покупку

У світі існує чимало дивних реліквій, однак є такі, які викликають неймовірну кількість питань. Наприклад, понад 200 років зберігають... торт.

Однак це не просто торт, а шматочок того торта, який був на весіллі королеви Вікторії. До слова, воно пройшло 10 лютого 1840 року, пише 24 Канал із посиланням на The Royal Family.

Дивіться також Хіти, що не старіють: 5 найвідоміших пісень Назарія Яремчука

Чому цей торт зберігають?

Королева Вікторія тоді вийшла заміж за принца Альберта Саксен-Кобург-Готським.

На весіллі у них був шикарний торт, вагою приблизно 136 кілограмів. Він мав три яруси та був прикрашений фігурками нареченого та нареченої, які зробили з рафінованого цукру, дорогого на ті часи.

Кекс просочили алкоголем та насичили смаком лимона, бузини, цукру та сухофруктів.



Весільний торт королеви Вікторії / Фото The Royal Family

На весіллі виникла дилема, пов'язана з тортом. Наречена дотримувалася дієти, а гості не виявили апетиту до торта. Після церемонії Вікторія прийняла рішення розрізати його на порційні шматки, упакувати їх у бляшані коробки і роздати друзям, знайомим і навіть випадковим перехожим. Ініціатива виявилась доволі успішною, проте не всі були готові з'їсти цей шматочок.

Цікаво! Через специфічний спосіб приготування торт теоретично досі їстівний.

Його зберігали, адже це був подарунок від королеви. Частина з них досі перебуває як реліквія в колекції Royal Trust.

Колекціонери антикваріату продовжують полювати на ці шматочки. У 2016 році один продали за 1500 фунтів стерлінгів (приблизно 2000 доларів).

Хто така королева Вікторія?

Королева Вікторія була на престолі Великої Британії. Її правління тривало 63 роки і сім місяців. Це було одне з найдовших правлінь будь-якої попередньої британської влади.

Саме з її іменем пов'язаний термін Вікторіанська епоха, мовиться у Вікіпедії. Цікаво, що королева Вікторія розробляла правила етикету.

Які дивні звички є у короля Чарльза ІІІ?