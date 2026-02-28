Вы видели это сотни раз: что означает секретный код, который скрыт во всех мультфильмах Pixar

В мультфильмах Pixar и Disney внимательные зрители не раз замечали загадочный код A113, появляющийся в самых неожиданных местах. Оказывается, это скрытая деталь с глубоким смыслом.

Она отсылает нас к аудитории в Калифорнийском институте искусств, пишет Medium.

Смотрите также Вы видите его почти каждый день: какой культовый логотип нарисовал Сальвадор Дали

Что означает код А113 в мультфильмах?

Если вы хотя бы раз смотрели фильмы Pixar или Disney, то могли заметить загадочный код A113, который появляется в самых неожиданных местах. И это вовсе не случайность.

A113 – это своеобразная дань номеру аудитории в Калифорнийском институте искусств, где учились многие будущие звезды анимации, в том числе и основатели Pixar. Именно там они осваивали графический дизайн и анимацию.

Где можно увидеть код A113 в мультфильмах Pixar: смотрите видео

Впоследствии этот код превратился в забавную внутреннюю шутку, связывающую аниматоров с их началами. Она скрыта на виду для того, чтобы найти ее могли только самые внимательные зрители.

С годами поиск A113 стал любимым занятием среди фанатов.

Каким был первый мультфильм Pixar?

Как сообщает EBSCO, Pixar Animation Studios основали в 1979 году как подразделение Lucasfilm, а мировой успех пришел в 1995 году после выхода "Истории игрушек" – первого полнометражного фильма, снятого с помощью компьютерной анимации.

"История игрушек": смотрите трейлер

Сотрудничество с Walt Disney Productions открыло путь к появлению хитов, среди которых "В поисках нет", "Суперсемейка" и "Вверх".

После приобретения компанией The Walt Disney Company в 2006 году Pixar сумела сохранить творческую независимость и продолжила выпускать успешные проекты, что одинаково трогают и детей, и взрослых.

Кто из украинцев работал над созданием культовых персонажей Disney?