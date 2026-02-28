Вы видели это сотни раз: что означает секретный код, который скрыт во всех мультфильмах Pixar
- В каждом мультфильме Pixar скрытый код A113, который заметить могут только самые внимательные.
- Оказывается, это скрытая деталь от авторов, которая имеет глубокий смысл.
В мультфильмах Pixar и Disney внимательные зрители не раз замечали загадочный код A113, появляющийся в самых неожиданных местах. Оказывается, это скрытая деталь с глубоким смыслом.
Она отсылает нас к аудитории в Калифорнийском институте искусств, пишет Medium.
Что означает код А113 в мультфильмах?
Если вы хотя бы раз смотрели фильмы Pixar или Disney, то могли заметить загадочный код A113, который появляется в самых неожиданных местах. И это вовсе не случайность.
A113 – это своеобразная дань номеру аудитории в Калифорнийском институте искусств, где учились многие будущие звезды анимации, в том числе и основатели Pixar. Именно там они осваивали графический дизайн и анимацию.
Впоследствии этот код превратился в забавную внутреннюю шутку, связывающую аниматоров с их началами. Она скрыта на виду для того, чтобы найти ее могли только самые внимательные зрители.
С годами поиск A113 стал любимым занятием среди фанатов.
Каким был первый мультфильм Pixar?
Как сообщает EBSCO, Pixar Animation Studios основали в 1979 году как подразделение Lucasfilm, а мировой успех пришел в 1995 году после выхода "Истории игрушек" – первого полнометражного фильма, снятого с помощью компьютерной анимации.
Сотрудничество с Walt Disney Productions открыло путь к появлению хитов, среди которых "В поисках нет", "Суперсемейка" и "Вверх".
После приобретения компанией The Walt Disney Company в 2006 году Pixar сумела сохранить творческую независимость и продолжила выпускать успешные проекты, что одинаково трогают и детей, и взрослых.
Кто из украинцев работал над созданием культовых персонажей Disney?
К созданию культовых мультфильмов Walt Disney Productions присоединился художник украинского происхождения – Билл Титла, который родился в США в семье эмигрантов из Подгайцев на Тернопольщине. Его называли "легендой Диснея", ведь он стал одним из художников, совершивших революцию в анимации ХХ века.
Именно Титла работал над образами Микки Мауса, семи гномов и слоненка из мультфильма "Дамбо". За работу над первым полнометражным анимационным фильмом студии он был удостоен премии "Оскар".
Его талант к рисованию заметили еще в школе, а уже в 16 лет он создавал титры для компании Paramount Pictures. Несмотря на американское рождение, Титла свободно разговаривал на украинском языке, уважал свои корни, а его семья даже участвовала в реставрации Львовской академической библиотеки.