Конкурент Пса Патрона: Белка Марс, спасенный из-под завалов – талисман спасателей Сумщины
Талисман спасателей Черниговщины Пес Патрон уже давно настоящая звезда. На днях своего талисмана показали спасатели соседней Сумщины.
Талисманом спасателей стал Белка Марс, которого спасли после одной из российских атак. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Сумщины.
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Что известно о Белке Марса
Марса спасли работники ГСЧС, которые ликвидировали последствия удара "Шахедом" по Ахтырской общине Сумской области.
Я находился под обломками. Я был очень маленький и мне было страшно, но мне повезло – меня нашли спасатели. Теперь я знаю, что такое война. А еще я знаю, что доброта – это настоящее чудо,
– рассказывает Марс.
После спасения Марс стал частью команды спасателей Сумщины и говорит, что у него с его "мамой" одинаковый цвет волос.
Белка Марс – новый талисман спасателей: смотрите видео
Марс теперь, можно сказать, стал коллегой известного Пса Патрона – сапера, который стал сначала символом спасателей Черниговщины, а теперь и всех спасателей.