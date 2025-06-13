Талисманом спасателей стал Белка Марс, которого спасли после одной из российских атак. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Сумщины.

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Что известно о Белке Марса

Марса спасли работники ГСЧС, которые ликвидировали последствия удара "Шахедом" по Ахтырской общине Сумской области.

Я находился под обломками. Я был очень маленький и мне было страшно, но мне повезло – меня нашли спасатели. Теперь я знаю, что такое война. А еще я знаю, что доброта – это настоящее чудо,

– рассказывает Марс.

После спасения Марс стал частью команды спасателей Сумщины и говорит, что у него с его "мамой" одинаковый цвет волос.

Белка Марс – новый талисман спасателей: смотрите видео

Марс теперь, можно сказать, стал коллегой известного Пса Патрона – сапера, который стал сначала символом спасателей Черниговщины, а теперь и всех спасателей.