Талісманом рятувальників став Білка Марс, якого врятували після однієї з російських атак. Більше про нього розкаже 24 Канал з посиланням на ДСНС Сумщини.

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Що відомо про Білку Марса

Марса врятували працівники ДСНС, які ліквідовували наслідки удару "Шахедом" по Охтирській громаді Сумської області.

Я перебував під уламками. Я був дуже маленький і мені було страшно, але мені пощастило – мене знайшли рятувальники. Тепер я знаю, що таке війна. А ще я знаю, що доброта – це справжнє диво,

– розповідає Марс.

Після порятунку Марс став частиною команди рятувальників Сумщини і каже, що у нього з його "мамою" однаковий колір волосся.

Білка Марс – новий талісман рятувальників: дивіться відео

Марс тепер, можна сказати, став колегою відомого Пса Патрона – сапера, який став спершу символом рятувальників Чернігівщини, а тепер і всіх рятувальників.